2026 年世界互联网大会乌镇峰会 11 月 2 日至 5 日举行：设 27 个分论坛，聚焦人工智能开源开放

IT之家 9 月 29 日消息，世界互联网大会官方今日召开新闻发布会，宣布 2026 年世界互联网大会乌镇峰会将于 11 月 2 日至 5 日在浙江省乌镇举行。本次峰会主题为“开源开放共建共享 —— 携手构建网络空间命运共同体”。

本届峰会将邀请全球政府、国际组织、企业、专家学者代表，围绕人工智能开源开放发展的理念与实践，从创新发展、安全治理、文明交流、国际合作等多个维度展开交流。

IT之家从官方获悉，今年乌镇峰会将设置 27 个分论坛，围绕全球治理倡议网络空间合作、数智时代的理论与政策、机器人与具身智能等话题展开讨论。

主论坛将设置“人工智能乌镇对话”环节，邀请全球领军科技企业、知名开源大模型企业负责人以及人工智能科学家同台对话，围绕全球人工智能开源生态构建等议题展开交流。

“携手构建网络空间命运共同体”实践案例征集共收到来自全球 80 个国家和地区的 360 项申报案例，其中 22 个国家和地区为首次参与。

世界互联网大会领先科技奖共征集到来自 43 个国家和地区的 430 余项科技成果。其中，18 个国家和地区为首次参与，国际申报数量较去年增长 21%。

据官方介绍，“互联网之光”博览会以“智能互联、智见未来”为主题，截至目前已邀请 400 余家企业参展。另外，“直通乌镇”全球互联网大赛也将进行全新升级，设置数智医疗、智联出行、智能终端、智能制造、新消费五大赛道，新出行、AI+ 制造两大场景赛，以及开源竞技挑战赛、OPC 两大特色赛事。

2026 年世界互联网大会杰出贡献奖覆盖近 20 个国家和地区，涵盖人工智能、信息通信、机器人、医疗健康等多个领域。

世界互联网大会“全球青年领军者计划”吸引来自全球 140 余个国家和地区的 2600 余位优秀青年报名，较往年有显著提升。