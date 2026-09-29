EVGA 内部人士回顾与英伟达合作：公版显卡的出现导致 AIC 承压，曾亏本销售 MSRP 型号

IT之家 9 月 29 日消息，前 EVGA 产品经理布兰登 · 雷 · 赫德里克（Brendon Ray Hedrick）在其个人博客回顾了自己在 EVGA 任职期间的经历，披露了一些关于显卡行业的内幕和潜规则。

首先，英伟达自 Pascal 世代开始推出 Founders Edition（FE）公版显卡后，EVGA 内部对其合作关系变化、显卡定价以及产品策略产生了一系列担忧。

他表示，2016 年 Pascal 系列发布时，EVGA 内部开始意识到局势发生变化。过去，EVGA 可以直接销售采用公版设计的显卡，而 FE 的大范围推广意味着 —— 作为供应商的 NVIDIA，也直接下场面向终端消费者销售成品显卡，这让合作伙伴与供应商之间形成了更直接的竞争关系。

他回忆称，英伟达新品发布前的保密措施十分严格，EVGA 几乎与公众差不多时间才能获得关于 GTX 或 RTX 系列的完整规格信息。

由于英伟达对泄密事件态度强硬，EVGA 曾采用一种特殊的泄密追踪方案（由 Jacob Freeman 提出）：为不同零售商提供不同的渲染图（角落带有不同颜色圆点），一旦图片流出，便可据此追溯最初的泄密渠道。

在定价方面，EVGA 需要推出至少一款符合英伟达 MSRP 的型号，否则可能面临 GPU 配额减少的风险。由于这类产品利润极薄，甚至要亏本销售。在这种情况下，EVGA 只能依赖用料更好（配备更高规格 PCB 和散热方案）的高端型号谋取利润，而这些产品成本高、溢价也高，许多消费者难以接受。

与此同时，他认为 NVIDIA 后续几代产品不断优化公版 PCB 设计，并引入 GPU Boost 等自动频率管理技术，使得第三方厂商投入大量成本打造的强化供电和散热方案，在实际游戏中的性能提升越来越有限，进一步削弱了高端非公显卡的卖点。

赫德里克还提到，RTX 20 系刚上市时，光追游戏支持尚未普及（战地 5 的光追更新直到 2018 年 11 月才上线）且难以兑现游戏体验上的承诺，而首发价格又远高于 GTX 10 系列，导致 RTX 20 系需求明显疲软。但对玩家来说，显卡也因此更容易买到。

同时，加密货币挖矿热潮退去后，GTX 1060 3GB 等旧款库存积压，再加上 Intel X299 主板因 AMD 竞争加剧而难以销售，也让 EVGA 在显卡和主板两端都面临压力，电源产品无法弥补全部缺口。

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