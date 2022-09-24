英伟达黄仁勋谈 EVGA：CEO 安德鲁是很好的朋友，而他早就有离开显卡市场的想法

IT之家 9 月 24 日消息，8 月下旬，有多名 EVGA 员工表示将离开公司，然后 EVGA 在上周也正式宣布将退出显卡市场，结束与 NVIDIA 的长期合作伙伴关系。

本周，英伟达正式发布了全新的 RTX 4090 和 RTX 4080 系列显卡，其 CEO 黄仁勋在接受媒体采访时回答了关于他对 EVGA 的看法：

你知道，Andrew（EVGA 首席执行官）早就想要结束业务，至少他已经这么想了好多年。Andrew 和 EVGA 是是非常棒的合作伙伴，我们也是很棒的合作伙伴，看到他们离开我也很难过。可是他还有其他计划，他已经考虑了好几年了，所以我想就是这样了。

这个市场还有很多优秀的玩家，在 EVGA 之后，市场也会继续为用户提供很好的服务，但我将永远怀念他们，他是我们历史中的一个重要组成，而且 Andrew 还是一个很棒的朋友。我想，现在也是时候让他去做别的事情了。

对于 EVGA 说的“英伟达不尊重对待”，黄仁勋解释称是对架构开发和定价的不了解。他说，英伟达试图保护其 AIB 合作伙伴免受当前市场形势的影响。这包括成本的上涨和零部件采购的困难，因为各种供应链问题。

他表示，疫情期间，晶圆片采购困难，订单的交货期大幅增加：从原本的 16 周延长到一年半。与此同时，用户对新 GPU 的需求急剧上升。因此，英伟达提前订购了大量库存，但现在市场已经放缓，然而英伟达并没有让任何一家 AIB 合作伙伴承担额外的库存成本。

无论如何，我们都已经订购了组件，因此我们的 AIB 可以非常灵活。当市场很火爆时，我们承担了绝大部分的库存。我们的定价始终如一，1 分钱都没变过。但我们的零部件成本一直在上涨，是我们承担了所有的增长，我们向市场转嫁了 0 美元。

《剑指老黄、不服就干：EVGA 怒喷英伟达，宣誓从此不再生产新显卡》