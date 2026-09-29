火影 T5A 2026 款游戏本发售：酷睿 i5-13420H + RTX 3050，5499 元起

IT之家 9 月 29 日消息，火影推出了新款 T5A 游戏本，搭载英特尔酷睿 i5-13420H 处理器、满血 RTX 3050 显卡，16GB 内存，512GB 硬盘版 5499 元，1TB 版本 5999 元。

火影 T5A 搭载英特尔酷睿 i5-13420H 处理器，采用 Raptor Lake 架构、7nm 制程，为 8 核心 12 线程设计（4 性能核 + 4 能效核），单核最大加速频率可达 4.6GHz。

显卡方面，该机配备 95W 的 NVIDIA GeForce RTX 3050 独立显卡，拥有 4GB GDDR6 显存、2048 CUDA 核心，支持光线追踪与 NVIDIA DLSS 2 技术，3D MARK Time Spy 显卡得分为 5380 分。

这款笔记本配备 15.6 英寸 2.5K 165Hz 面板，分辨率为 2560×1440；标配 16GB DDR4 内存 + 1TB PCIe 固态，同时提供双 SO-DIMM 内存插槽，至高可扩展至 64GB；配备双 M.2 2280 PCIe 4.0 固态接口，至高可扩展至 8TB。

此外，该机配备全尺寸 RGB 背光键盘，保留了全高方向键与小数字键区，支持 RGB 背光；采用双风扇四出风口设计，采用环形三热管散热，可实现 130W 整机性能释放，满载状态下人耳处噪音≤ 49db。

接口方面，该机配备 Type-C、HDMI 2.1、RJ45 千兆网口、USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0、多合一 SD 卡读卡器 ×1，还有独立的 3.5mm 麦克风接口与 3.5mm 耳机接口。

其他方面，该机搭载 Wi-Fi 6 无线网卡，支持蓝牙 5.2；内置 62Wh 电池，搭配 180W 轻量化适配器，整机重约 2.06Kg，预装 Windows 11 试用版。

IT之家附详细参数如下：

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