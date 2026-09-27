开发商“日本一”与索尼讨论停产实体盘问题，称双方或许能找到某种妥协方案

IT之家 9 月 27 日消息，据外媒 Kotaku 本周（9 月 25 日）报道，“日本一”开发商 CEO 北角浩一最近对索尼 2028 年停产 PS 新游戏实体光盘感到担忧。他乐观地认为，双方或许能找到某种妥协方案，让公司继续售卖限定版实体游戏。

IT之家从原报道获悉，日本一不仅会为自家游戏推出实体版本，还会推出精心制作的限定盒装版，除了游戏光盘 / 卡带外还附带各种周边。该公司曾短暂尝试过任天堂 Switch 2 的钥匙卡，但玩家群体对此强烈反对。

北角浩一表示，他们公司掌握的信息与普罗大众没什么区别，他不知道其他公司的应对措施：“就我个人而言，我知道实体限定版游戏是商业模式的重要部分。我们打算继续制作这些实体游戏，为客户提供高品质产品。”

后续主持人向这名 CEO 提问：“索尼停产新游戏实体光盘后，你们是否会使用盒装代码形式销售游戏。”；他回答道，这可能是一种可行方式，但不是唯一选择。

北角浩一继续说道：“我们已经和索尼讨论过这个问题，我认为他们听了很多客户反馈。因此盒装代码可能是解决方式，但未来结构可能发生变化。”

目前我们还不清楚索尼 PlayStation 是否有意撤回或延缓停产新游戏实体光碟决定，我们当前只能认为这场实体游戏光盘的终局仍会继续到来。