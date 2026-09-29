iQOO 16 手机发布：首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版、2K 三星珠峰屏，5999 元起

IT之家 9 月 29 日现场消息，iQOO 16 手机今晚发布，首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版、2K 三星珠峰屏，零售价 5999 元起。

IT之家在发布会现场获悉，新机提供「逐光」、「赛道」、「传奇」三款配色，外观设计充满科幻感。领航标设计，三颗镜头交错连接，形成独特的三角结构；Deco 玻璃盖板下打造悬浮设计，让镜头与底纹之间形成恰到好处的空间层次；大 R 角设计，微弧中框与背板自然衔接，握持感舒适。

新机搭载 6.85 英寸 2K 三星珠峰屏，165Hz 超高刷覆盖 TOP100 日常应用并支持 50+ 款热门游戏。安卓首发三星 M16 发光材料搭配 2K LEAD 2.0 技术，功耗比相近尺寸的 1.5K 屏功耗更低 31%；2800nits 全局峰值亮度、10000nits 局部峰值亮度，配合 iQOO 自研太阳算法，色彩鲜明、细节清晰；全新 AR 增透保护膜，减少反光干扰；自研科学校准产线，亮度色彩更均匀；

此外，无偏振自然光显示让屏幕的发光方式更接近自然光；全亮度 DC 调光和至高 3300Hz 高频 PWM 调光；行业首发游戏眩光防护功能，保障游戏画质同时保护视力。

性能方面，新机首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，2nm 制程工艺带来性能与能效提升，安兔兔实验室跑分 557W。新机配备超大 8500mm² 单层 VC 均热板，全新 3D 高密度结构让 VC 与核心热源更近；三层超大面积高导热石墨，总面积高达 29453mm²；新机搭载全新一代 Monster 超核引擎，行业首发超核自研调度器并嵌入 Monster 超核引擎，大幅度减少卡顿。

新机行业首发 Q-flex 操控技术，针对高频操作场景进行专项优化，对比功能开启前，滑动时延大幅降低 28%；全新一代超感触控芯片，至高 5000Hz 瞬时触控采样率与至高 500Hz 多指触控采样率；全新一代超感陀螺仪，采样率至高 500Hz，iQOO 定制高精密陀螺仪校准仪，逐台校准。

新机首发搭载自研电竞芯片 Q4，支持全场景光追，创新引入虚拟点光源与 HDR 技术，让光影和色彩更丰富、更真实；QNSS 超级渲染引擎，2K 原画超分效果大幅提升，画面更清晰更逼真。

新机支持 6 款热门手游 2K+165 帧超分超帧并发：11 款手游内置 QNSS 超分超帧；13 款热门手游支持 2K 原画超分；百款游戏支持 165 超帧；行业独家支持 3 款热门手游三大视效并发。此外，新机还提供 8K 游戏相机、游戏直播助手等功能，满足游戏主播需求。

新机搭载战锤 MAX 双轴振感马达，091640 超大规格；战鼓大师对称双扬 Pro 上下均采用 1511 扬声器，后腔体积增大 17%，低音更饱满；量身定制战鼓低音增强手机壳进一步增强低音效果；行业首发「语音泡泡」游戏声效，减少环境杂声。

影像方面，新机升级为超感光 1/1.3”大底主摄，相比 iQOO15 Ultra 进光量提升 79%，暗光表现大幅提升；搭载蓝厂最新 NICE 3.0 光学重建引擎和自研超光影 HDR 技术。此外，新机还配备 5000 万像素索尼超级潜望长焦，支持 CIPA 5.0 专业级防抖，提供蓝厂旗舰同款原色、追光、浓郁等多款经典胶片风格，4K 超清 Live 支持重选封面帧和叠加多款影像风格。

新机首发搭载 OriginOS 7，原子工作台支持同一屏内打开 5 个应用，小 V 灵动组件支持一句话生成专属学习工具、事项提醒、休闲娱乐等组件。

续航方面，新机配备 8400mAh 蓝海大电池，支持 100W 有线充电器、40W 无线充电、全局直驱供电。

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