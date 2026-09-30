苹果发布 Final Cut Camera 2.4：首次支持 iPhone 18 Pro / Max 可变光圈

IT之家 9 月 30 日消息，iPhone 专业视频拍摄 App Final Cut Camera 迎来 2.4 版本重大更新，新增支持 iPhone 18 Pro 可变光圈，并随 iOS 27 为创作者带来更多专业选项。新版本今日（9 月 30 日）起以免费软件更新形式推出。

设计方面，Final Cut Camera 新版让创作者可以更轻松地调用快门开角、 ISO 和白平衡等常用设置；同时提供可自定义的叠层显示，包括用于精准掌控曝光的伪色和过曝提示，以及支持灵敏度调节的升级版对焦峰值。全新的 Tally 录制指示灯可清晰指示录制状态；用户还可通过双指轻点以清空取景器，从而专注于拍摄画面。

借助 iPhone 18 Pro，用户能够充分发挥配备可变光圈的全新融合式主摄的优势，这也是 Apple 迄今最先进的摄像头，首次为 iPhone 带来光圈控制功能。

Final Cut Camera 让创作者能够精准调节光圈设置，可灵活选择快门优先与光圈优先模式。此次更新还为常规视频解锁了电影效果模式特效，包括以 ProRes 和 Apple Log 格式拍摄的素材。创作者在使用 Final Cut Pro 剪辑视频时可直接调整焦点与景深。

配合 iOS 27，Final Cut Camera 新增支持专业视频示波器、纯净 SDI 输出以及 Genlock 偏置校准。创作者现可使用直方图与 RGB 分量图精准监看视频，后者通过显示红、绿、蓝三色通道，帮助检查色彩平衡与曝光情况。

此外通过纯净 SDI 输出，创作者可使用 HDMI 转 SDI 转换器发送干净的视频信号，实现广播级流媒体传输。借助 Genlock 偏置校准，创作者可消除拍摄屏幕画面时产生的画面伪影，或弥合 iPhone 与其他已同步锁相的摄像机之间的延迟差异。

IT之家附上官方更新日志内容如下：

探索精美的全新设计，包含可轻松访问的设置、可自定义的叠层、双指轻点在取景器中放置焦点功能、表示正在录制的状态指示灯等

使用配备 F1.48 至 F4 可变光圈的 48MP 融合式主相机拍摄惊艳视频，支持光圈优先、快门优先和手动模式

通过 RGB 列示图和直方图监视视频 **

通过假彩色和包含阈值设置的裁剪指示器调整曝光

使用改进后包含灵敏度控制的峰值对焦进行精准对焦

为常规视频获取“电影效果”模式效果，包括 ProRes 和 Apple Log 支持，以实现可在 Final Cut Pro 中调整的精美散景 ***

使用 HDMI 转 SDI 转换器发送纯净视频信号，实现广播质量流播放 ****

设定同步锁相帧延迟，补偿录制显示器带来的画面伪影或 iPhone 和其他同步锁相摄像机之间的延迟差异 ***** 其他最近新增： 使用“纯净 HDMI 输出”，将无叠层的纯净视频提要发送至外接监视器或录像机，让你能专注于拍摄的画面 *****

从 ProRes 422 HQ、ProRes 422 或 ProRes 422 LT 中选取，实现卓越视频保真度和编辑性能，还可使用平衡画质和文件大小的更多选项 ******

停用数码缩放，确保每个镜头都以全光学分辨率录制

轻松将 iPhone 连接到 Mac，并将媒体从 Final Cut Camera 导入 Final Cut Pro * 需要 iPhone 18 Pro ** 需要 iOS 27 *** 需要 iPhone 18 Pro 或 iPhone Duo **** 需要 iPhone 17 Pro 或后续机型和 iOS 27 ***** 需要 iPhone 17 Pro 或后续机型 ****** 需要 iPhone 13 Pro 或后续机型

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