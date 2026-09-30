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苹果发布 Final Cut Camera 2.4：首次支持 iPhone 18 Pro / Max 可变光圈

2026/9/30 1:09:49 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 9 月 30 日消息，iPhone 专业视频拍摄 App Final Cut Camera 迎来 2.4 版本重大更新，新增支持 iPhone 18 Pro 可变光圈，并随 iOS 27 为创作者带来更多专业选项。新版本今日（9 月 30 日）起以免费软件更新形式推出。

iPhone 18 Pro 上显示 Final Cut Camera 界面：夜幕下的城市街道上，一个人正在摆造型。

设计方面，Final Cut Camera 新版让创作者可以更轻松地调用快门开角、 ISO 和白平衡等常用设置；同时提供可自定义的叠层显示，包括用于精准掌控曝光的伪色和过曝提示，以及支持灵敏度调节的升级版对焦峰值。全新的 Tally 录制指示灯可清晰指示录制状态；用户还可通过双指轻点以清空取景器，从而专注于拍摄画面。

iPhone 18 Pro 上显示着 Final Cut Camera 的界面，其中包含光圈、快门和 ISO 设置。

iPhone 18 Pro 上显示着 Final Cut Camera 界面，显示视频正在录制中与新的 Tally 录制指示灯。

借助 iPhone 18 Pro，用户能够充分发挥配备可变光圈的全新融合式主摄的优势，这也是 Apple 迄今最先进的摄像头，首次为 iPhone 带来光圈控制功能。

Final Cut Camera 让创作者能够精准调节光圈设置，可灵活选择快门优先与光圈优先模式。此次更新还为常规视频解锁了电影效果模式特效，包括以 ProRes 和 Apple Log 格式拍摄的素材。创作者在使用 Final Cut Pro 剪辑视频时可直接调整焦点与景深。

iPhone 18 Pro 上显示 Final Cut Camera 界面：一个人站在山间，旁边是一个格式设置窗口。

配合 iOS 27，Final Cut Camera 新增支持专业视频示波器、纯净 SDI 输出以及 Genlock 偏置校准。创作者现可使用直方图与 RGB 分量图精准监看视频，后者通过显示红、绿、蓝三色通道，帮助检查色彩平衡与曝光情况。

此外通过纯净 SDI 输出，创作者可使用 HDMI 转 SDI 转换器发送干净的视频信号，实现广播级流媒体传输。借助 Genlock 偏置校准，创作者可消除拍摄屏幕画面时产生的画面伪影，或弥合 iPhone 与其他已同步锁相的摄像机之间的延迟差异。

iPhone 18 Pro 上显示 Final Cut Camera 界面：取景画面中的被摄主体正荡着轮胎秋千，界面同时展示包括 RGB 分量图和直方图在内的视频示波器。

IT之家附上官方更新日志内容如下：

  • 探索精美的全新设计，包含可轻松访问的设置、可自定义的叠层、双指轻点在取景器中放置焦点功能、表示正在录制的状态指示灯等

  • 使用配备 F1.48 至 F4 可变光圈的 48MP 融合式主相机拍摄惊艳视频，支持光圈优先、快门优先和手动模式

  • 通过 RGB 列示图和直方图监视视频 **

  • 通过假彩色和包含阈值设置的裁剪指示器调整曝光

  • 使用改进后包含灵敏度控制的峰值对焦进行精准对焦

  • 为常规视频获取“电影效果”模式效果，包括 ProRes 和 Apple Log 支持，以实现可在 Final&nbsp;Cut&nbsp;Pro 中调整的精美散景 ***

  • 使用 HDMI 转 SDI 转换器发送纯净视频信号，实现广播质量流播放 ****

  • 设定同步锁相帧延迟，补偿录制显示器带来的画面伪影或 iPhone 和其他同步锁相摄像机之间的延迟差异 *****

其他最近新增：

  • 使用“纯净 HDMI 输出”，将无叠层的纯净视频提要发送至外接监视器或录像机，让你能专注于拍摄的画面 *****

  • 从 ProRes 422 HQ、ProRes 422 或 ProRes 422 LT 中选取，实现卓越视频保真度和编辑性能，还可使用平衡画质和文件大小的更多选项 ******

  • 停用数码缩放，确保每个镜头都以全光学分辨率录制

  • 轻松将 iPhone 连接到 Mac，并将媒体从 Final Cut Camera 导入 Final Cut Pro

* 需要 iPhone 18 Pro

** 需要 iOS 27

*** 需要 iPhone 18 Pro 或 iPhone Duo

**** 需要 iPhone 17 Pro 或后续机型和 iOS 27

***** 需要 iPhone 17 Pro 或后续机型

****** 需要 iPhone 13 Pro 或后续机型

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关键词：苹果可变光圈视频拍摄Final Cut CameraiPhone 18 Pro

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