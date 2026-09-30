谷歌 Pixel 11a 手机渲染图曝光：Tensor G6 芯片、联发科调制解调器

IT之家 9 月 30 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（9 月 29 日）发布博文，分享了一组渲染图，展示了谷歌 Pixel 11a，并预估该手机 2027 年春季发布，售价可能从 499 美元（IT之家注：现汇率约合 3,354 元人民币）上调至 599 美元（现汇率约合 4,026 元人民币）。

外观方面，Pixel 11a 延续 Pixel 9a 与 Pixel 10a 的设计语言，背面采用完全齐平的摄像头模组。摄像头区域形状略有调整，从长椭圆改为短椭圆，闪光灯仍独立置于模组外。

芯片方面，Pixel 11a 将跳过 Tensor G5，直接搭载与 Pixel 11 系列相同的 Tensor G6 芯片。谷歌同时弃用三星调制解调器，改用联发科方案，提升显示信号质量与通话稳定性。

该机配备 6.3 英寸 1080p 显示屏，支持 60Hz 至 120Hz 自适应刷新率。峰值亮度提升至 3350 尼特，高亮模式达 2250 尼特，户外可视性优于前代。电池容量预计维持 5100mAh 典型值，最低容量标注为 4870mAh，实际续航表现与前两代持平。

影像方面，后置相机预计沿用 4800 万像素主摄 + 1300 万像素超广角组合，不支持长焦镜头。前置摄像头可能升级，有望采用 Pixel 11 的 1050 万像素传感器，这是自 Pixel 7a 以来首次更新自拍镜头。

系统方面，报道称 Pixel 11a 出厂预装 Android 17 系统，承诺提供 7 年操作系统更新、功能推送与安全补丁。新机搭载 Titan M3 安全协处理器，可加密存储密码、支付信息与个人数据。

颜色方面，该机提供四种配色：黑色（Obsidian）、银色（Fog）、绿色（Olive）与紫色（预测命名 Orchid）。机身尺寸约 153.46×72.35×9mm，略短于 Pixel 10a，手感基本一致。