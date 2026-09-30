微软 XBOX 实体光盘数字化服务向全部玩家推送

IT之家 9 月 30 日消息，经过数月的传闻之后，微软在八月份证实，公司确实正在为自家的 XBOX 主机开发一项光盘数字化方案。这项功能最先向 XBOX 预览体验计划用户开放，仅仅几周之后，如今已经正式向全部 XBOX 玩家推送。

微软在社交媒体上宣布了光盘转数字版功能的上线消息，不少用户也已经通过 XBOX 手机应用收到通知，提示该功能已经对自己生效。

简单来说，玩家只需将支持的 XBOX 游戏光盘插入 XBOX One 或者 XBOX Series X 主机，就可以把这款游戏的数字使用权绑定到登录的微软账号上。如果转换流程顺利完成，这款游戏的使用效果就和直接从微软商店购买的版本完全一样，同时还可以享受 XBOX 随处玩（XBOXPlay Anywhere）这类权益。

如果光盘被插入登录其他微软账号的主机，对应的游戏授权还可以进行转移。这就意味着光盘持有者既可以把实体游戏转为数字版本，同时还能够保留实体光盘的转手流通价值。

不过需要注意，并非所有 XBOX 游戏都支持这项转换服务。微软提示：“并不是全部 XBOX One 以及 XBOX Series X 游戏光盘都符合光盘转数字授权的申请条件。”

出现这种情况有可能是光盘的生产日期问题，并不是所有实体游戏光碟在出厂时就预置了该功能的支持标识。另外，如果游戏发行商没有开放游戏数字化许可，转换同样会失败，此时设备会弹出报错提示：“Disc license unavailable（光盘授权不可用）”。

IT之家注意到，该功能还处在预览体验测试阶段时，参与支持的发行商名单就在逐步扩充，育碧（Ubisoft）与世嘉（Sega）是近期新增的两家厂商。但万代南梦宫（Bandai Namco）、史克威尔艾尼克斯（Square Enix）这类头部游戏厂商还没有为自家的实体游戏版本追加这项支持。