微软发布 WSL 3.0：原生支持 Linux 容器、访问 Win11 文件速度翻倍

IT之家 9 月 30 日消息，微软今天（9 月 30 日）发布公告，正式发布 Windows Subsystem for Linux 3.0（下文简称 WSL，最新版本为 3.0.1），在 Windows 11 系统上正式原生支持运行 Linux 容器（Linux Containers）。

WSL 3.0 最大变革在于引入 wslc（WSL Containers）工具，用户无需额外虚拟化软件，可以直接在 Windows 11 系统上创建、部署、运行 Linux 容器。微软同步开放 API，支持 Windows 程序透明调用容器，降低开发门槛。

WSL 3.0 还迁移到 Linux 6.18 内核，并通过精简非必要驱动与子系统，缩短启动时间，降低内存占用。官方表示通过默认启用 virtiofs 文件系统，Windows 文件访问速度翻倍。

网络方面，WSL 3.0 新增 consomme 网络模式，Linux 流量经 Windows 主机转发。该模式兼容代理服务器及企业网络策略，解决此前容器网络隔离导致的部署难题，更适合企业环境。

开源方面，微软通过 MIT 许可证，开源 WSL 命令行工具、后台服务、容器启动组件及 WSLg 图形堆栈。

开发工具链集成方面，容器工具包支持创建、启动、停止、导出、检查及清理容器。提供 CPU 与内存限制、镜像上传下载、网络配置、GPU 访问功能，并集成 C++、C#、WinRT、MSBuild、CMake 及 VS Code 开发容器。

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