微软已推送 Win11 26H2 更新：文件管理器更智能、搜索更出色、设置更个性化

IT之家 9 月 30 日消息，微软今天（9 月 30 日）发布公告，宣布通过小型启用包 (eKB) 的形式，面向符合条件的 PC 设备，正式推送 Windows 11 2026 Update 更新（也称 Version 26H2）。

更新内容方面，微软官方表示 Windows 11 26H2 整合过去 1 年在 25H2 中推出的所有 Windows 创新功能、安全改进和增强功能。IT之家附上日志中提及的主要改进如下：

一、更智能的文件资源管理器

新增诸多功能增强生产力，包括 AI 操作图片、为 OneDrive 和 SharePoint 文档生成摘要、快速操作工作和学校账户，支持更多压缩包格式等。

二、强化 Windows Search 搜索体验

借助预览功能、更强的错别字与应用简称识别能力、分类更清晰的搜索结果，以及自动索引常用文件夹，让用户更轻松找到所需内容。

三、增强无障碍体验

放大镜新增更精细的缩放与屏幕色调滤镜选项；讲述人增加盲文查看器及其他改进；语音访问功能在支持的 Copilot+ PC 上拓展自然语言指令能力。

四、更多 Windows 个性化设置

开始菜单和任务栏新增自定义选项，包含全新的开始菜单视图与尺寸调整、更多任务栏摆放位置，以及紧凑型任务栏模式。

支持周期方面，Windows 11 26H2 延续了微软每年的 Windows 功能更新节奏，家庭版和专业版支持周期为 24 个月，企业版和教育版支持周期为 36 个月，首个月度更新将于 10 月 13 日发布。

用户现阶段只能通过 Windows Update 方式获取，预估微软会在近期更新推出 Windows 11 26H2 更新的镜像文件，IT之家将会持续关注并第一时间跟进。

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