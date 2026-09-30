WPS、微信、QQ 登陆深开鸿 KaihongOS 桌面版（x86）：非容器自研技术方案，运行性能无限接近原生

IT之家 9 月 30 日消息，深开鸿昨日宣布，国民级大型应用 —— WPS、微信、QQ 正式登陆 KaihongOS 桌面版（x86）。

据深开鸿官方介绍，此次版本通过深开鸿自研技术方案（非容器）兼容运行微信等主流应用，运行性能无限接近原生。

同时，深开鸿 KaihongOS 的 OTA 功能正式上线，此版本之后，用户可以一键在线升级系统，无需再重新下载镜像、刻录 U 盘、手动安装；又有 10 款三方原生应用上架，累计已达 16 款；缩减了 ESP 分区占用，避免了安装时的多余设置操作。

此外，KaihongOS 6.1 版本目前也已开启小范围公测。

据IT之家此前报道，今年 6 月底，深开鸿 KaihongOS 桌面版（x86）V5.0.2.30 更新正式上线，带来相机、文档编辑能力的升级，并优化了视频编解码器、分辨率调节、屏幕缩放等功能。

深开鸿 KaihongOS 桌面版（x86）最近频发更新。6 月初发布的 V5.0.2.25 版本成功适配了 QEMU 虚拟机；5 月底发布的 V5.0.2.20 版本还适配了 AMD 芯片平台，覆盖 AMD Ryzen 2000G ～ 4000 系列 APU 集显以及 RX 380 ～ RX 5000 系列的独显。

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