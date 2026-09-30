Counterpoint：预计苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 今年将售出 600 万部

IT之家 9 月 30 日消息，据彭博社今天（30 日）上午报道，Counterpoint Research 预计，苹果今年可售出约 600 万部 iPhone Duo。这也是外界首次对苹果首款折叠屏手机的销量作出预测。

Counterpoint 高级分析师林科宇称，600 万部更符合折叠屏手机这一小众市场的销量规模，与苹果其他 iPhone 的常规销量仍有明显差距。iPhone Duo 最终能卖出多少，很大程度上取决于苹果的产能爬坡速度。

新机售价 1,999 美元（IT之家注：现汇率约合 13,429 元人民币），国行定价 15999 元起，定于 10 月上市，是苹果产品线中定位最高的机型。业界也寄望于苹果带动更多消费者关注折叠屏手机，并进一步拉动市场销量。

IDC 预计，在苹果加入后，今年全球折叠屏手机出货量可增长 13% 至 2290 万部。如果没有 iPhone Duo，这一市场原本会陷入下滑。

Counterpoint 称，本月与 iPhone Duo 一同亮相的 iPhone 18 Pro 系列在中国市场开局强劲。苹果此次首次只更新 Pro 系列，没有同步推出升级后的基础款，准备换机的消费者因此更多转向价格更高的 Pro 机型，使 iPhone 18 Pro 系列首销较 iPhone 17 Pro 系列增长 12%。

iPhone 18 Pro 系列的表现也帮助苹果在竞争激烈的中国智能手机市场取得 33% 的份额。报道提到，这种情况并不多见，华为、OPPO、vivo、小米和苹果通常各自占据大致相当的市场份额。零部件成本上涨也迫使各家手机厂商提价，希望用更高的单机收入弥补销量减少。对苹果而言，这反而缩小了竞争对手原有的价格优势。

林科宇指出，许多中国品牌旗舰机型涨价超过 200 美元（现汇率约合 1,344 元人民币），可能抬高了“价格锚点”，使 iPhone 在相对价值上的吸引力进一步增强。