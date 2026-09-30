被罗永浩炮轰后东方甄选回应溜溜凳事件：退双倍货款不退货

IT之家 9 月 30 日消息，今日，东方甄选直播间发布声明，针对近期消费者反馈的“溜溜凳”产品质量问题作出正式回应。

声明称，东方甄选在接到消费者反馈后高度重视，已第一时间展开反复核审查，要求商家对相关产品再次送检，同时独立安排了该产品进行送检。考虑到检测报告出具周期较长，为保障消费者权益，东方甄选决定：对所有在东方甄选直播间购买该产品的用户，进行全面退款不退货处理，退款金额为货价的二倍。

IT之家附声明原文如下：

近期，我们接到消费者反馈了“溜溜凳”产品的相关问题，我们高度重视，本着对消费者和商家负责任的态度，第一时间展开反复核查，并要求商家对于相关产品再次送检；同时，我们也独立安排了该产品进行送检。 考虑到出检测报告的周期较长，为了进一步保证消费者权益，让大家安心度过长假，我们决定，对于所有在东方甄选直播间购买了该产品的用户，进行全面退款不退货处理，退款金额为货价的二倍。 发生这样的事情，我们深感抱歉。我们将进一步优化商家审核机制，强化品控流程管理，不断提升消费者的购买体验。 东方甄选直播间 2026 年 9 月 30 日

IT之家注意到，9 月 25 日，交个朋友针对其直播间所售溜溜凳被曝光存在木板发霉、使用废旧海绵的质量问题发布致歉说明，并承诺向相关消费者实施退款不退货的处置方案。

此后，罗永浩连续发布多条微博，对俞敏洪及东方甄选提出质疑。罗永浩指出，东方甄选是该款问题产品全网范围内规模最大的代理商，该产品在东方甄选渠道销售额接近 1000 万元，约为交个朋友销售额的三至四倍；但其并未开展全量退赔工作，并指责其“装聋作哑”。