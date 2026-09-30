央视起底物流领域新型“软敲诈”犯罪：利用 AI 合成人脸盗号、软暴力胁迫货主加价

IT之家 9 月 30 日消息，据央视新闻今天报道，如今线上货运便捷高效，但网上下单如果遭遇接单司机临时加价、恶意索费、扣货要挟的情况，就需要提高警惕了。近日，湖北宜昌警方侦破一起利用 AI 合成人脸技术盗取货运账号，以软暴力胁迫货主加价的物流领域新型“软敲诈”案。

IT之家从原报道获悉，郑女士是河南一家重型锻压设备企业的销售人员，今年 5 月，企业接到一笔订单，急需将一批六万多元的生产配件运往湖南的一家企业。郑女士随即通过某货运平台下单预约运输服务。然而接单车辆抵达装货现场后，郑女士却发现，实际车牌与平台订单登记的车牌完全不符。

司机当时解释称，车牌号不同是因为他的车正在装别的货物，因此先用别的车把货拉过来。接货时，接单司机跟郑女士协商，由于网络货运平台对运费有抽成，希望郑女士能够多支付一些运费，并与他私下交易，保证将货物安全准时送达。郑女士体谅司机的不容易，一时心软就同意了。

郑女士后来没想到的是，原定第二天送达的货物，逾期两日仍未交付。郑女士联系到接单司机，可司机却摆出各种理由延期，并继续要求加价。由于客户生产工期紧迫，着急使用设备，不停催促郑女士解决问题。无奈之下，郑女士只能被迫妥协，答应无理的加价要求。

河南外贸从业者陈先生，也遭遇了同款“套路运”敲诈。几个月前，为节约运费，他在某货运平台花费 1500 元下单“拼车”运送货物，将一台价值 3 万元的起重机设备从河南运往广州仓库。下单两天后，陈先生查询物流信息时发现，运费被退回，订单也被莫名取消。

他立即通过微信联系接单货运司机，对方谎称无需担心，货品安全送达后再私下结算运费。没想到几天后，司机突然告诉陈先生由于其他货主的原因，自己在平台上拼车失败了，他要去外地干别的事，半个月后再回来运货。

经过反复衡量，为避免耽误海运时间，造成更大的损失，陈先生只好咽下这个哑巴亏，答应支付货运司机 4000 元运费，让他尽快把自己的货品送到广州的货场，但是没想到，到了货场后，货运司机又提出加 800 元的过路费。

据悉，郑女士和陈先生并非个例，货运平台上，类似的纠纷接连发生。不少货主向平台投诉，他们下单后，遭遇司机恶意加价，甚至威胁扣货。多起投诉内容高度相似，这背后会不会是同一团伙所为？接到平台报警后，警方展开侦查，揭开了这些纠纷背后隐藏的真相。

由于该网络物流服务平台后台相关投诉量激增，今年 7 月，平台工作人员前往湖北省宜昌市公安局报案，反映平台近期接到大量货主投诉：多名司机接到运货订单后，以各种名目恶意加价。

办案民警对该网络物流服务平台工作人员提供的数据进行研判，发现了一处疑点：所有被投诉的司机，他们绑定的手机号、登录设备地址，都指向湖北省宜昌市猇亭区，地域高度重合。

在掌握充分的线索和证据后，宜昌市公安局猇亭区分局迅速成立专班，开展深度侦查。民警根据该网络物流服务平台提供的坐标点，实地走访确认。这个团伙窝点位于一栋四层商用楼内，一楼为社区医务室，三楼整层被涉案团伙租用，作为办公场地。

今年 8 月，宜昌市公安局猇亭区分局开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人 16 名；现场扣押手机 50 余部、电脑 1 台、涉案账单若干，冻结涉案资金 37 万余元。

在犯罪团伙被捣毁后，民警发现涉案手机仍不断接到货主的来电，都是协商货物的配送事宜。为最大限度挽回群众损失，宜昌警方主动对接所有受害货主，逐一核实货物信息、排查货物去向，最终成功完成 48 批次滞留货物的返还工作。

民警经过调查发现，这是一起伪装成普通货运经济纠纷，实则有组织、有分工的“软敲诈”案件。那么面对这类新型物流领域“软敲诈”犯罪，货主该如何进行防范？遭遇敲诈，又该如何依法维权、减少损失呢？

警方侦查发现，犯罪团伙分为三个层级：一线为 13 名业务员，直接对接货主、实施敲诈勒索；顶层为头目李某，统筹团伙整体运营、负责账号资源统筹、利益分配；中层为管理人员王某，负责团队日常考勤、账务核查。

其中，李某主要是对整个团伙笼统的管理，他主要是获取司机的账号，以及工作手机的设备。2024 年 9 月，李某、王某等人商量入行物流业牟利。在研究各大货运平台规则后，三人发现不同的网络货运平台有时存在运费差价，萌生了空手套利的想法。

该团伙牟利手段有两种：

一是平台运费差价，例如有些平台标价 1000 元的运输订单，在另一个货运平台仅需 600 至 700 元即可下单；

二是车型规格差价，在有些平台上承接 5.2 米货车订单，转而在另一货运平台下单 4.2 米货车，利用车型计价标准差异进行双重套利。

正规货运平台注册司机账号需经过人、车信息双重核验，而该团伙所有主犯无任何货运车辆，无法合规注册账号。为此，李某、王某等人通过网络黑灰产渠道，联系上某电商平台经营刷机业务的商家，批量购买已完成实名认证、车辆核验的成品司机账号，直接用于接单作案。

2024 年 9 月至 2025 年 4 月，该团伙依靠购买各大物流平台成品司机账号、赚取平台差价的模式持续牟利。为扩大违法收益，2025 年 4 月，这个团伙正式租赁办公场地，对外使用“某某货运部”名义招揽业务，同时开始招募业务员。2025 年 9 月起，团伙升级作案模式，依托拼车物流业务为掩护，开始以各类虚假名目恶意向货主索要额外费用，实施敲诈勒索。

同时，犯罪团伙成员主要以运输距离来找货主敲诈高速费，按照每公里 7 到 8 毛钱的价格，来找货主要高速过路费，再一个就是加急费，要着急的话，肯定就是一千元往上，一千到三千元不等。

民警介绍，所谓的再下一个便宜的长途订单，实际上是犯罪团伙接单后，以货主的身份向其他物流公司下一个拼单，拼单物流速度更慢、价格也更低，这样犯罪团伙就可以从中赚取差价，实际上，他们其实不再负责货物的运输，却仍以高速费、加急费为由向原货主索取费用。

一旦货主拒绝无理加价，团伙便以拖延配送时效、扣押滞留货物、丢弃货物等方式言语施压。多数货主受制于交易合同期限、货物高价值、生产经营刚需等因素，即便明知遭遇不合理勒索，也只能被迫妥协、自认倒霉。

随着团伙作案规模不断扩大，该团伙掌握的某物流平台司机账号数量已经满足不了需求，于是李某、王某等人开始在某些平台冒充货主虚假下单，司机接单后，获取到他们的手机号码，然后用手机号码去另外一个运费更为昂贵的货运平台上测试。如果这名司机基本上不使用该平台接单，下一步便是骗取他们的身份证、驾驶证、行驶证、人脸照片等个人信息，完成手机号换绑。

此外，该团伙还通过黑灰产的技术人员对司机的人脸照片利用 AI 技术合成动态的人脸视频，最后再通过技术员远程控制犯罪嫌疑人的工作手机，通过账号找回的方式，把他们做好的人脸动态视频导入到货运平台的人脸识别系统里面，进而登录司机的账号，最后再将司机的账号换绑成该团伙自己的一个虚拟手机号。

这个“套路运”犯罪团伙利用货运订单履约规则、货主怕延误、怕损失的心理，以“软暴力”胁迫方式实施隐性敲诈。这类新型犯罪不仅让货主遭遇经济损失，也让企业信誉蒙受损害。