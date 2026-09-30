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vivo X500 手机新增 16GB+512GB 版本，6499 元

2026/9/30 15:28:21 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 30 日消息，vivo X500 手机于 9 月 21 日发布，9 月 24 日开售，此前仅有 12GB 内存版本可选，售价 5499 元起：

  • 12GB+256GB：5499 元

  • 12GB+512GB：5999 元

  • 12GB+1TB：6999 元

IT之家注意到，vivo 现已在电商平台上架了 16GB+512GB 规格版本，售价 6499 元

京东 vivo X500 16GB+512GB6499 元直达链接

vivo X500 手机搭载了一块 6.59 英寸 1.5K 144Hz LTPS 直屏，有大地回声、晴天、晨曦、摄夜四种颜色可选；首发搭载天玑 9600M 处理器，内置 7500mAh 电池，支持 90W 有线充电和 40W 无线充电。

vivo X500 手机搭载 X 系列标准版史上主摄最大底 1/1.28 英寸蓝图 × 索尼 LYTIA-828，支持蔡司云台级防抖、达到 CIPA 5.5 专业防抖等级。新机还搭载 X500 Pro APO 长焦同款索尼 LYTIA-610。

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关键词：vivo X500

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