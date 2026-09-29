vivo X500 Pro 手机今日开售：全球首发天玑 9600 Pro 旗舰芯，6499 元起

IT之家 9 月 29 日消息，vivo 官微宣布，vivo X500 Pro 手机将于 9 月 29 日（今天）正式开售。该机搭载蔡司超动态主摄、蔡司 APO 超级长焦，全球首发天玑 9600 Pro 旗舰芯，6499 元起。
12GB+256GB 版 6499 元
12GB+512GB 版 7499 元
16GB+512GB 版 7999 元
12GB+1TB 版 8499 元
16GB+1TB 版 8999 元
vivo X500 Pro 系列全球首发天玑 9600 Pro 旗舰芯，支持超强影像能力。新机搭载蔡司超动态主摄，全新升级 VCS 4.0、蔡司 T * 镀膜、深吸收蓝玻璃，全球首发搭载蓝图光御 900 传感器，首次实现 17EV 动态范围。
vivo X500 Pro 系列手机提供晴天、览霞、摄夜、大地回声四款配色，搭载 6.36 英寸屏幕，联合京东方带来 Q11 发光材料，支持 144Hz 自适应刷新率 LTPO 8T，硬件级 1nit 至低亮度，支持自适应调光、杜比视界、HDR 10+、圆偏振光 2.0、SGS 低蓝光认证等等。
该机首发搭载蔡司 APO 超级长焦，采用蓝图 x 索尼 LYTIA 610 传感器，支持 85mm 黄金焦段。
vivo X500 Pro 搭载 6510mAh 电池，支持 90W 有线充、40W 无线充。
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