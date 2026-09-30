中欧联合研制：“微笑”卫星转入科学运行阶段，首批在轨科学观测图像发布

IT之家 9 月 30 日消息，据中国科学院国家空间科学中心，中欧联合研制的太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（“微笑”卫星，SMILE）顺利通过在轨测试总结评审，转入科学运行阶段。

“微笑”卫星于 2026 年 5 月 19 日在法属圭亚那库鲁航天中心成功发射。经过约一个月变轨操作，卫星于 6 月 20 日到达近地点 5120 公里，远地点 12.09 万公里科学观测轨道。抵达预定轨道后，载荷舱和科学载荷陆续开机，设备工作正常，科学载荷完成在轨调试和在轨定标，取得有效科学数据，符合预期。

在轨测试结果表明，整星所有任务单元运行正常，各项功能性能均已完成验证，中国科学院团队已独立完成卫星载荷舱的全部操作，为首次实现对太阳风与地球磁层相互作用的整体成像观测，动态揭示太阳风-磁层耦合过程奠定坚实基础，四台科学载荷整体工作状态良好。中欧双方对此次合作给予高度评价，对卫星在轨测试结果和合作成果表示高度肯定。

IT之家获悉，卫星首批在轨观测图像及探测数据包括紫外极光成像仪（UVI）国际首次获取不间断北半球极光全景及精细结构影像、软 X 射线成像仪（SXI）拍摄的大麦哲伦星云超新星遗迹图像，以及磁强计（MAG）和低能离子分析仪（LIA）国际首次获得地球极高轨高分辨率在轨探测数据。

紫外极光成像仪（UVI）：国际首次获取不间断北半球极光全景及精细结构影像

UVI 用于监测极光的时空变化，识别并追踪极光结构，刻画太阳风-磁层耦合系统中的能量沉积，于 2026 年 7 月 16 日开机。图 1 为北半球极光图像。极光图像是理解磁层空间物质和能量输运的可视化窗口。通过极光图像中不同类型结构的动态变化，可以理解磁层空间等离子体的动力学行为。

UVI 是目前国际上星载极光全景监测连续时间最长、时间分辨率最高的成像仪，最长连续观测时间达 44 小时，最高时间分辨率达 5 秒。UVI 将在“微笑”卫星独特的大椭圆轨道上开展长期的高时空分辨率极光全景监测，可视化太阳风-磁层耦合的全过程。

▲ 图 1：UVI 获得的极光卵图像，拍摄时间 2026 年 8 月 4 日，原始图像，未做处理（图源：中国科学院、欧洲空间局，下同）

软 X 射线成像仪（SXI）：国际首台对地星载软 X 射线成像仪获得首张图像

SXI 于 2026 年 6 月 27 日开机，设备工作正常，已完成载荷定标工作。借助 SXI，“微笑”卫星成为首个对地球磁场进行详细且长时间 X 射线观测的航天器。

图 2 显示了一颗大约 16 万光年前大麦哲伦星云中巨型恒星爆炸的遗迹，这些百万度高温的“超新星残骸”发出明亮 X 射线光芒，使大麦哲伦星云和 N132D 成为“微笑”卫星的绝佳观测对象。进入科学运行阶段后，“微笑”卫星将实际观测当地球磁层边缘被太阳带电粒子击中时释放的软 X 射线。

▲ 图 2：“微笑”卫星 X 射线首图 —— 大麦哲伦星云中的超新星遗迹

官方表示，“微笑”卫星的成功运行，标志着中欧空间科学合作迈入新阶段，将为人类认识太阳风-磁层相互作用、提升空间天气预报能力作出重要贡献。