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小米米家三筒洗衣机 健康洗 Pro 14kg系列开售：洗烘款国补价4999元，滚筒款3999元

2026/9/30 18:01:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖顺势而为風見暉一 的线索投递！

IT之家 9 月 30 日消息，小米“米家三筒洗衣机健康洗 Pro”14kg 系列今日正式开售。其中，洗烘 14kg 首发价 5999 元，叠加国补后 4998.85 元；滚筒款 4999 元，叠加国补后 3999.25 元。

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该机采用三分区设计，总洗涤容量 14kg。其中大筒容量 11kg，两个小筒各 1.5kg，可分别洗涤内衣、婴儿衣物等。洗烘款烘干容量 9kg，大筒 7kg，小筒各 1kg。

据小米介绍，其机身尺寸 598×570×850mm，体积与米家标准 10kg 滚筒洗衣机相当，支持标准超薄嵌入。可嵌入主流卫浴柜，适用于卫生间、阳台、厨房。

大筒可容纳 4 套打底衣裤、4 条牛仔裤、5 件卫衣、5 件厚外套、5 件针织马甲，或 1 套床上四件套。小筒筒径 230mm，单筒可容纳 5 件婴儿爬行服、2 套短款瑜伽服、20 双袜子或 8 至 16 条内裤。

容量体积介绍

小米表示，小筒洗净比 1.95，大筒洗净比 1.32。IT之家注：洗净比是衡量洗衣机洗净能力的指标，数值越高表示洗净能力越强。该机支持冷水除菌（洗烘款），并支持 10 天长效抑菌。

大筒容量

健康方面获得内衣、母婴双重认证，除菌除病毒率 99.99%，除细菌 99.99%，除病毒 > 99.99%，除真菌 99.99%，除过敏原 > 96%，除螨 100%。

这款产品采用三筒独立水路设计，三个筒独立进水，可同时洗涤也能独立操控，避免交叉污染。洗护模式包括婴童健康灭菌洗、袜子强效除菌洗、内衣呵护精细洗、内裤特渍净化洗。

智能方面，搭载 AI 米家灵云洗护功能，基于 Xiaomi MiMo 大模型，用户一句话描述衣物材质、颜色、污渍即可生成个性化洗护建议。

专用洗护模式

支持小筒 AI 称重、AI 材质识别，自动匹配洗衣液投放量与洗涤节奏。运行稳定性方面，采用高强度一体式钢骨结构，搭配超强减震系统与 AI 智能平衡系统。

系统可毫秒级实时监测振动，三筒同时运转也能保持机身稳定。大筒洗涤噪音 52dB(A)，脱水噪音 66dB(A)。

效率方面，支持三路闪电快洗，轻污衣物最快 12 分钟快速洗净；支持三筒同时洗涤。三路智能投放根据衣物重量精准投放洗衣液，一盒可用一个月。

基础参数

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