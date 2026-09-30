亚马逊发布新款 Fire TV Stick 4K 电视棒：59.99 美元，新款遥控器按键可触摸识别

IT之家 9 月 30 日消息，亚马逊刚刚推出了新款 Fire TV Stick 4K 电视棒和重新设计的 Fire TV Remote 遥控器，并将 Fire TV 流媒体棒产品线简化为三档。

新款 4K 电视棒官方定价 59.99 美元（IT之家注：现汇率约合 403 元人民币），其中美国市场在亚马逊 Prime Big Deal Days 大促期间限时 29.99 美元（现汇率约合 201.5 元人民币），而新 Fire TV Remote 单独购买则为 14.99 美元（现汇率约合 100.7 元人民币），预计 10 月底开始发货。

亚马逊称，新款 Fire TV Stick 4K 从开机到播放内容，比同价位其他品牌 4K 电视棒快约 20% 至 40%。亚马逊称，在测试中，其应用启动速度提升超 35%，内容开始播放速度提升近 20%。

新款 Fire TV Stick 4K 采用纤薄设计，类似今年早些时候发布的 Fire TV Stick HD。它支持 Direct Power，可通过电视 USB 接口和附赠线缆供电。

该设备搭载了四核 1.7GHz 处理器、8GB 存储，支持 Wi-Fi 6 网络和蓝牙 5.3 及低功耗蓝牙，运行亚马逊 Vega 操作系统，内置 Alexa+ 和新 Fire TV 体验（Vega OS 是亚马逊为 Fire TV 设备开发的操作系统），支持 HDR10、HDR10+、HLG、H.265、H.264、VP9 和 AV1 视频格式，支持最高 2160p 分辨率及 60 FPS 画面输出。

自首款 Vega OS 设备去年推出以来，亚马逊已新增超过 2000 款应用，包括 Spotify、Xbox、VLC 和多种 VPN 应用，以及 Netflix、Disney+、YouTube、Prime Video 等。

随着新品推出，亚马逊将主要 Fire TV Stick 产品线简化为三档。Fire TV Stick HD 保持入门定位，售价 39.99 美元。新 Fire TV Stick 4K 定位中端 4K 流媒体主力，售价 59.99 美元。Fire TV Stick 4K Max 面向游戏玩家和家庭影院用户，售价 84.99 美元。

亚马逊还将继续销售 199 美元的 Fire TV Cube，面向需要最强 Fire TV 流媒体硬件和 Alexa+ 语音操控的用户。现有型号售完即止。

如前所述，新款 Fire TV Remote 遥控器也进行了重新设计，采用非对称形状，顶部平坦、底部弯曲并增加配重。亚马逊称其具有更多触控控件，便于握持和凭触感找到想找的按钮。

Home 键拥有独立金属表面，其他按键带有凹痕或独特形状，便于仅凭触感找到。另外，这款新遥控器还加入可自定义星标按钮（此前仅限亚马逊更高端遥控器），用户可将其设置为打开常用 App，或切换隐藏字幕、屏幕放大镜等功能。遥控器保留电视、回音壁和接收器的专用开关、音量与静音控制按键。

亚马逊称，新遥控器兼容 2019 年以来发布的所有 Amazon Ember 电视和 Fire TV 流媒体硬件。

亚马逊还计划于 2027 年初推出 Fire TV Remote Plus，采用铝制外壳、背光按钮，并内置 Find My Remote 功能（用户说出“Alexa，find my remote”后，遥控器会发出声音），旨在取代 Alexa Voice Remote Pro。

新款 Fire TV Stick 4K 今日起在美国、加拿大、日本、墨西哥、英国、德国、法国、意大利、西班牙、瑞士、澳大利亚等市场开启预售，10 月底扩展至更多国家和地区。