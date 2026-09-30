Meta Muse 爆火，美银警示 AI 智能体或冲击苹果服务业务收入

IT之家 9 月 30 日消息，美国银行于今日发布了一份新的投资者研报，指出 Meta 推出的全新 Muse 人工智能智能体表明，第三方 AI 智能体有可能会越来越多地绕开苹果生态体系，进而威胁苹果的服务业务收入。

在美国银行分析师瓦姆西 · 莫汉（Wamsi Mohan）发布投资者研报，警示 Meta 的 Muse 这类 AI 智能体有可能逐步接管原本由苹果生态完成的商品发现、服务导流以及交易发起之后，苹果的股价今日跌幅超过 2.5%。

这份研报内容写道：“苹果面临的风险在于，即便它依旧可以保住每一台手机的销量，却仍然有可能失去商品发现、导流以及交易发起这部分业务。”

莫汉发布这份研报之际，Meta 的 Muse 已经在美国应用商店免费应用榜单上连续两周位居榜首。据 Sensor Tower 的估算数据，截至上周，Muse 的累计下载量已经超过 340 万次。

这款类似 OpenClaw 的 Meta AI 智能体可以浏览网页、填写表单、预订行程、发送邮件，并且代表用户完成购物。其已经迅速收获普通大众的欢迎，仅用时十天就超越 ChatGPT，登上美国应用商店榜单首位。

再回到莫汉的这份研报，他维持苹果的“买入”评级，给出 370 美元（IT之家注：现汇率约合 2,486 元人民币）的目标股价。他认为，尽管 AI 智能体带来了新的风险，但他依旧相信苹果最终将会成为“端侧人工智能领域的赢家”。

研报内容写道：“智能体选择谁，谁就会成为交易商户；而掌握这款智能体的一方，就可以获取原本由操作系统、搜索引擎以及应用商店拿到的流量分发收益。”

莫汉还以 Muse 不断拓展的商业对接功能作为例证，该产品目前已经接入 Shopify、Shop Pay、Expedia 以及 PayPal 等平台。这一系列案例说明 AI 智能体正越来越多地包揽从商品搜索发现一直到结算付款的整套交易流程。

除此之外，莫汉还提到，如今的新款 iPhone 本身已经具备充足的算力，可以运行 AI 智能体；对苹果而言，更大的难点在于软件层面的功能开发与生态对接。

莫汉在研报中提出，如果苹果想要争夺他口中所说的“用户意图背后的商业收益”，就必须让服务业务、芯片、支付、隐私保护以及 Siri 人工智能这几支团队协同发力，加快推进节奏。

针对 Siri 人工智能本身，他指出这款产品目前尚不具备 Muse 的部分能力，包括持续性后台任务运行、广泛的第三方动作调用支持，以及一套专门用于智能体交易的支付通道。

他同时还提到双方开发节奏上的差距：苹果一般每年推送一次重大版本软件更新，而 AI 智能体却可以“实现每日迭代优化”。

即便存在以上隐患，莫汉依旧认为苹果庞大的存量设备基础以及在隐私保护方面积累的口碑属于重要优势，尤其是在说服用户放心把敏感任务交给 AI 智能体处理这件事上。