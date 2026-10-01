苹果 iPad Mini 8 前瞻：首次支持 IP 防水，A20 Pro 芯片、OLED 屏、12GB 内存

IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（9 月 30 日）发布博文，进一步补充关于苹果 iPad mini 8 的更多细节信息，除了 A20 Pro 芯片外，还将首次引入 IP 等级防水等。

发布日期方面，该媒体认为苹果可能会在 2026 年 10 月发布该产品。售价方面，现款 iPad Mini 在美国起售价为 599 美元（IT之家注：现汇率约合 4,024 元人民币），6 月因内存与存储芯片涨价上调 100 美元（现汇率约合 671.8 元人民币）至 699 美元（现汇率约合 4,695 元人民币）。苹果 iPad mini 8 采用更昂贵的 OLED 屏，价格恐怕会继续上行。

芯片方面，iPad Mini 8 将搭载 A20 Pro 芯片，采用台积电 2nm 工艺。相比现款 A17 Pro，CPU 性能提升约 1.5 倍，GPU 提升约 2.5 倍。A20 Pro 引入双 16 核 Neural Engine，合计 32 核。

内存方面，iPad Mini 8 将会 8GB 升至 12GB，设备将支持自定义 Siri AI 语音的语速与表现力。屏幕由 LCD 改为 OLED，色彩更丰富、对比度更高、黑色更纯粹。新款通过进一步收窄边框，提升屏占比。

影像方面，前置摄像头改为横置布局，竖持时位于右侧边框。无线连接由苹果自研 N1 芯片提供，支持 Wi‑Fi 7 与蓝牙 6。蜂窝版采用自研 C1X 或 C2 基带。

扬声器系统重新设计，取消开孔，顶部边框或配置类似 iPhone 听筒的扬声器，此外机身首次加入 IP 等级防水。

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