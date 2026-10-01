苹果攻克屏下 Face ID 难题，iPhone 18 Pro / Max 迈步“整块玻璃”愿景

IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（9 月 30 日）发布博文，报道称在 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 两款机型上，苹果将 Face ID（面容 ID）模组嵌入屏幕下方，成为苹果迈向“整块玻璃”iPhone 设计愿景的关键一步。

对于用户而言，在日常使用 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 两款机型时，无论远近观察、拍照甚至微距拍摄，都察觉不到屏幕下方藏着传感器，只有用显微镜才能看到像素排列的差异。

在技术实现方面，该媒体解读概括为给红外光让路、用亮度补差距、拿滤光片遮丑三个方面。

Face ID 依赖红外光发射和接收来完成面部识别，而普通屏幕像素排列紧密，红外光穿不过去。苹果工程师重新设计像素布局，在 TrueDepth 模组正上方的屏幕区域，刻意加大像素之间的间隙。

图源：iFixit

这些 " 缝隙 " 平时人眼看不见，但红外光可以从中穿过，完成发射与接收任务。该区域像素密度降低 50%，相当于原本每行 10 块砖，现在改成 5 块，留出空隙给红外光通行。

像素密度减半会带来一个问题：这块区域看起来可能更暗，像屏幕上有块“补丁”。苹果公司为此采用局部提亮方案，通过驱动芯片提高该区域的背光或像素发光强度，让人眼感知到的亮度与周围一致。

即便像素间隙加大、亮度提升，还有一个隐患：可见光也可能从缝隙漏出去，导致屏幕色彩或对比度异常。苹果在屏幕内部集成了一层红外滤光片，作用类似“单向门”，只允许红外光通过，阻挡可见光泄露。

IT之家注：“整块玻璃”是苹果前首席设计官乔纳森 · 艾维（Jony Ive）提出的 iPhone 终极设计愿景：未来的 iPhone 应该由一整块无开孔、无缝隙的玻璃构成，所有传感器、摄像头、扬声器全部隐藏在玻璃下方，用户看到的只有纯粹、连续的玻璃表面。

这一理念最早可追溯至 iPhone 初期设计讨论。艾维认为，任何开孔、边框、物理按键都是对 " 纯粹形态 " 的破坏。理想状态下，iPhone 应该像一块从整块玻璃中 " 生长 " 出来的设备，没有任何人工切割痕迹或功能开孔。