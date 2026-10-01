曝三星 Galaxy S27 系列手机全系涨价，标准版起价最高涨幅 13 万韩元

IT之家 10 月 1 日消息，消息源 yeux1122 昨日（9 月 30 日）在 Naver 博客爆料，称三星 Galaxy S27 系列恐全系涨价，在韩国市场标准版起售价涨幅 10 万至 13 万韩元（IT之家注：现汇率约合 495.8 至 644.5 元人民币）之间。

消息称本次 Galaxy S27 系列手机全系涨价，高容量存储版本价格跳涨幅度更大。256GB、512GB、1TB 三档配置间价差将突破以往阶梯式定价规律，对于选择更大存储空间的用户，恐怕需要支付更高的升级费用。

推动 Galaxy S27 系列涨价的关键因素之一，是 Galaxy S27 系列存储方案成本更高，且此前爆料 Galaxy S27 Pro 与 Ultra 可能采用更昂贵的 UFS 5.1 闪存和 LPDDR6 内存。

S26、S26+、S26 Ultra

在美国市场，Galaxy S26 系列多数版本已出现涨价，基础款 S26 起售价定为 900 美元（现汇率约合 6,045 元人民币）（256GB），较 S25 的 128GB 版本上涨 100 美元（现汇率约合 671.7 元人民币）。若延续此趋势，S27 基础款起售价或超过 950 美元（现汇率约合 6,381 元人民币）。