沃尔玛对超市门店内的 AI 生成海报说“不”

IT之家 9 月 30 日消息，当地时间 29 日，据《商业内幕》报道，沃尔玛明确禁止门店使用“AI 垃圾内容”。

长期以来，沃尔玛不允许门店自行定制印刷标识，最近更新的规定又进一步强调，AI 生成的海报同样不得使用。规定明确写道：“门店不得展示使用 AI 工具制作的标识。”

新规针对的是零售店和餐厅经理越来越常见的一种做法：不用专业平面设计师，直接拿 ChatGPT、Claude 或 Gemini 等 AI 工具制作公告和促销物料。好处是既省钱，也省事，坏处自然是成品质量往往难以保证。

现如今，熟食店和杂货店尤其热衷用 AI 内容制作菜单和招牌。此前中外社交媒体上已经出现不少例子，顾客对此普遍反感。

报道指出，这种临时拼凑出来的印刷物料，也存在破坏母公司长期维持的品牌形象和统一标准的风险。

IT之家从报道中获悉，在沃尔玛之前，YouTube、领英、TikTok 和 Meta 等科技公司也出台过类似限制，并调整了 AI 生成内容的使用规范。

沃尔玛在照片冲印部门的内部指南中要求，所有门店标识原则上都应通过公司官方目录订购。只有遇到紧急业务需求，同时又没有获批替代方案时，门店才可以请照片冲印部门协助制作。