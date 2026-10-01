华为鸿蒙星河互联 App 升级 2.0.0 版本：液态玻璃上线、新增双机互联，Mate 90 系列首发支持

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会结束后，鸿蒙星河互联 App 迎来 2.0.0 版本升级，新增双机互联功能。
IT之家附更新内容如下：
1.新增双机互联功能（对端华为手机版本需升级至 HarmonyOS 7 及以上版本）。
2.修复其他已知问题。
需要注意的是，目前双机互联功能并未全量开放，首发适配机型包括 Pura X View、Mate 90 系列、Mate XT 2。华为官方表示，其他机型将在近期陆续开放该能力。具体时间以在添加设备页发现同账号设备为准。
另外，鸿蒙星河互联 App 还适配了液态玻璃效果。
延伸阅读
鸿蒙星河互联 App 是华为用于跨设备、跨系统互传的应用。借助华为分享，可在华为手机、平板、鸿蒙电脑等设备与 iPhone、iPad、Mac 之间无障碍互传图片、视频、文档等内容。使用前，iPhone / iPad 需为 iOS / iPadOS 13 及以上版本，Mac 需为 macOS 10.15 及以上版本；华为手机、平板需为 HarmonyOS 6.0.0.112 及以上版本，华为电脑需为 HarmonyOS 6.0.0.115 及以上版本。
文中提到“液态玻璃”，其英文为 Liquid Glass，是苹果在 iOS 26 中引入的全新界面设计语言，为锁定屏幕、主屏幕以及 App、导览和控制带来更具表现力且流畅自如在的视觉体验，强调玻璃般的通透、折射与光影效果。
文章要求的 HarmonyOS 7 已于 2026 年 9 月 7 日在“HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会”上正式发布，并于同日开启首批公测计划。
首发支持双机互联的 Mate 90 系列，于 2026 年 10 月 1 日发布并于当天 12:08 开售。该系列全系搭载旗舰 τ 芯片与 HarmonyOS 7 系统，其中 Mate 90 搭载麒麟 9030 芯片，Mate 90 Pro 搭载麒麟 9035 芯片，Mate 90 Pro Max 搭载麒麟 9050 Pro 芯片。价格方面，Mate 90 5999 元起，Mate 90 Pro 6999 元起，Mate 90 Pro Max 9499 元起，Mate 90 Pro Max 典藏版 10999 元起，Mate 90 RS 非凡大师 12999 元起。
同为双机互联首发适配机型的 Pura X View 与 Mate XT 2，分别发布于 2026 年 8 月和 2026 年 9 月 7 日。其中 Mate XT 2 与 HarmonyOS 7 一同在当次发布会上亮相，Pura X View 则是华为推出的阔直板机型。