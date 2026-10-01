昔日美国爆款电动汽车遇冷：通用雪佛兰 Bolt 复产后卖不动，将于明年停产

IT之家 10 月 1 日消息，雪佛兰 Bolt 曾经是美国市场上最受欢迎的电动汽车之一，即便如此，通用汽车还是停产了 Bolt 以及 Bolt EUV，腾出奥赖恩总装工厂的产能，用来生产全尺寸电动皮卡。

但这项计划很快就落空了。雪佛兰 Silverado EV 和 GMC Sierra EV 面世之后，市场反响十分冷淡。于是在经历多次延期之后，通用汽车做出决定，重新改造奥赖恩总装工厂，转而继续生产内燃机版本的皮卡与 SUV。

就在这一系列混乱的调整当中，Bolt 短暂停产之后再度回归，新车完成了不少重要改进，生产基地也搬迁至堪萨斯州。尽管投入了相当大的研发工作量，雪佛兰当时就已经确认，复产之后的 Bolt 将属于“限量生产车型”。

如今实际产量看起来比原先预想的还要更少。据路透社报道，该车的计划产量已经被削减大约 75%。这也就意味着，等到这款车在 2027 年第一季度正式结束生产时，总产量大约仅有 35000 台。

报道称，公司原本规划的产量是 150000 台。如此看来，Bolt 的复产似乎是一次重大决策失误，也造成了巨大的资源浪费。

通用汽车拒绝对该组产量数据发表评论，仅表示：“我们会持续评估市场形势以及消费者的需求。”但该车的销售表现确实十分惨淡。今年上半年，雪佛兰仅仅卖出 4224 台 Bolt。照这个趋势推算，该车全年销量或将不足 9500 台。

这里补充一下该车的基础信息：Bolt 基础售价为 27,600 美元（IT之家注：现汇率约合 18.5 万元人民币），另需支付 1,395 美元（现汇率约合 9,370 元人民币）的运输送车费用。车辆搭载一块 65 千瓦时磷酸铁锂电池，驱动一台输出功率 210 马力（157 千瓦 / 213 公制马力）、扭矩 229 牛 · 米的电机；单次充电的续航里程最高可达 262 英里（422 公里）。

目前还不完全清楚为何“重生版”Bolt 没能复刻初代车型的成功。不过美国联邦电动车税收补贴政策的取消无疑是一个重要因素。除此之外，新款车型外观和老款高度相似，而且几乎没有开展市场推广，也对其销售造成了不利影响。

与之形成对比的是，消费者十分认可 Equinox EV 这款跨界 SUV，该车型起售价 34,995 美元（现汇率约合 23.5 万元人民币），另加收 1,800 美元（现汇率约合 12,090 元人民币）送车费，续航里程可达 319 英里（513 公里）。