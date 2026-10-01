AMD Gainsborough 神秘处理器曝光，业界推测为 Steam Deck 2 定制芯片

IT之家 10 月 1 日消息，AMD 于当地时间 9 月 29 日发布了最新的 Adrenalin 26.9.2 显卡驱动，其中出现了一个未知的芯片代号“Gainsborough”（出现在驱动的 Import / Export 数据库文件中）。

与 NBD Data 的海关进出口记录交叉比对后发现，搭载 Gainsborough 的测试设备在 7 月底曾多次从亚洲发货。海关记录显示，Gainsborough 采用 BGA FF6 封装，共有 1179 个触点。

博主 Moore's Law is Dead 指出，该封装规格与现有 Steam Deck OLED 所搭载的定制 APU 规格接近。因此，他猜测这将会是 Steam Deck 2 的定制芯片。

Steam Deck OLED 搭载的定制 SoC 代号为“Van Gogh”，与“Aerith”同属一个命名体系。爆料者 Kepler_L2 指出，Gainsborough 恰好是爱丽丝的姓氏。

IT之家注：初代 Steam Deck 标准版的定制 APU 代号为“Aerith”，而“Aerith Gainsborough”则是《最终幻想 7》中“爱丽丝 · 盖恩斯巴勒”的全名。

MLID 在视频中透露，Gainsborough 是一款由 AMD S3 团队设计的半定制 APU，该团队此前曾参与 PlayStation 相关芯片的开发。

关于规格，爆料者预测 Gainsborough 可能采用台积电 N3P 制程（适合掌机），CPU 为 4 至 8 个 Zen 6c 核心，GPU 为 12 至 24 个 RDNA 5 计算单元。

MLID 同时提到，索尼 PS6 掌机芯片代号“Kynis”也采用 N3P 制程，而 PS6 家用主机芯片“Helix”则采用 N3C 制程。

目前尚不清楚 AMD 为何将一款面向 Linux / SteamOS 的定制芯片纳入 Windows 驱动，行业内的说法是“用于测试目的”。

Valve 方面对 Steam Deck 2 的态度已有多次公开表态。2026 年 9 月 15 日，Valve 设计师 Pierre-Loup Griffais 在接受 IGN 采访时表示，团队仍在评估应在何时、以何种形式推出下一代设备。他表示，Valve 所期待的不是小幅性能提升，而是用户能够明显感知的代际飞跃，且必须在价格、性能和电池续航之间取得平衡。

Valve 另一位工程师 Jeff Lin 在同期采访中也确认，Steam Deck 2 的研发工作仍在进行，内存供应波动“并未真正”影响公司的计划。目前，AMD 和 Valve 均未对 Gainsborough 芯片的真实用途作出官方确认。上述规格信息均来自第三方爆料，最终产品形态仍存在变数。