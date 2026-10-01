对标劳斯莱斯等品牌？丰田欲将顶级豪华车型世极推向全球市场

IT之家 10 月 1 日消息，据外媒 The Japan Times 昨天报道，丰田希望将世极推向全球市场，力图将这款对标劳斯莱斯等品牌的超豪华汽车，带到日本以外市场。

IT之家从原报道获悉，丰田董事长丰田章男上周在底特律出席美国汽车名人堂颁奖典礼时，特意驾驶一辆世极 SUV 亮相。他当场宣布世极将成为全球车型，并希望听取美国汽车界人士的反馈。

自 20 世纪 60 年代问世以来，世极一直是丰田的顶级豪华轿车。它是日本皇室成员、首相以及大手企业社长的专属座驾，几十年来，世极只有一款车型，通常情况下由身着白手套的司机驾驶，接送各种大腕往返日本的权力中心。

近年来，丰田一直希望将世极打造成日本特色品牌。去年十月，丰田发布一款线条流畅的世极轿跑概念车，引发汽车界轰动。后续丰田选择将世极升格为独立品牌，凌驾于雷克萨斯之上，英语官网也随之上线。

彭博汽车行业研究员 Tatsuo Yoshida 表示：“如果只看销量或收入，丰田力推世极并没有什么商业意义。但丰田这么做显然是希望向外界发出明确信号，表明其力图在欧洲品牌主导的超豪华汽车市场占据一席之地。”

新款世极仍然部分采用纯手工打造。在日本，这款旗舰 SUV 起售价为 2,700 万日元（IT之家注：现汇率约合 115.3 万元人民币），是丰田最昂贵的乘用车。丰田去年售出约 500 辆世极，而 1997 年的销量约为 1700 辆。在日本经济增长乏力、日元疲软和通货膨胀的背景下，世极走向全球可能会带来光环效应，带动丰田其他车型的销量。