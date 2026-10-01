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对标劳斯莱斯等品牌？丰田欲将顶级豪华车型世极推向全球市场

2026/10/1 18:14:27 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 1 日消息，据外媒 The Japan Times 昨天报道，丰田希望将世极推向全球市场，力图将这款对标劳斯莱斯等品牌的超豪华汽车，带到日本以外市场。

IT之家从原报道获悉，丰田董事长丰田章男上周在底特律出席美国汽车名人堂颁奖典礼时，特意驾驶一辆世极 SUV 亮相。他当场宣布世极将成为全球车型，并希望听取美国汽车界人士的反馈。

自 20 世纪 60 年代问世以来，世极一直是丰田的顶级豪华轿车。它是日本皇室成员、首相以及大手企业社长的专属座驾，几十年来，世极只有一款车型，通常情况下由身着白手套的司机驾驶，接送各种大腕往返日本的权力中心。

近年来，丰田一直希望将世极打造成日本特色品牌。去年十月，丰田发布一款线条流畅的世极轿跑概念车，引发汽车界轰动。后续丰田选择将世极升格为独立品牌，凌驾于雷克萨斯之上，英语官网也随之上线。

彭博汽车行业研究员 Tatsuo Yoshida 表示：“如果只看销量或收入，丰田力推世极并没有什么商业意义。但丰田这么做显然是希望向外界发出明确信号表明其力图在欧洲品牌主导的超豪华汽车市场占据一席之地。”

新款世极仍然部分采用纯手工打造。在日本，这款旗舰 SUV 起售价为 2,700 万日元（IT之家注：现汇率约合 115.3 万元人民币），是丰田最昂贵的乘用车。丰田去年售出约 500 辆世极，而 1997 年的销量约为 1700 辆。在日本经济增长乏力、日元疲软和通货膨胀的背景下，世极走向全球可能会带来光环效应，带动丰田其他车型的销量。

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