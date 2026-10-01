华为 Mate XT 2 三折叠手机获 HarmonyOS 7.0.0.109 SP8 升级，通信共享升级支持多人互助共享

通信共享功能再升级，手机与搭载 HarmonyOS 7 的手机、平板、鸿蒙电脑之间支持多人互助通信共享，通过碰一碰或者登录同一华为账号共享网络建立互助网络，在移动网络信号弱或网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验