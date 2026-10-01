华为 Mate XT 2 三折叠手机获 HarmonyOS 7.0.0.109 SP8 升级，通信共享升级支持多人互助共享

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会结束后，Mate XT 2 非凡大师三折叠手机迎来了一次系统更新。更新日志显示，新版本锁屏新增 3D 空间壁纸、通信共享支持多人互助通信共享等功能。
IT之家附完整更新日志如下：
亮点推荐
新增 3D 空间壁纸功能，通过照片中的元素与景深时钟、透视时钟巧妙结合，打造空间感锁屏壁纸，为您提供丰富的壁纸视觉效果和玩法（设置 > 桌面和个性化 > 壁纸 > 3D 空间壁纸）
多设备协同
通信共享功能再升级，手机与搭载 HarmonyOS 7 的手机、平板、鸿蒙电脑之间支持多人互助通信共享，通过碰一碰或者登录同一华为账号共享网络建立互助网络，在移动网络信号弱或网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验
图库
静态 / 动态照片皆可生成 3D 动态照片，可添加多种空间运镜效果，解锁全新视角（图库内选择某照片进入大图 > 点击右上角 3D 动态照片图标）
设置
深色模式支持随日出日落自动切换（设置 > 显示和亮度 > 深色模式 > 日出日落）
相机
1.优化拍照色彩表现，照片色彩更自然
2.优化拍照亮度表现，提升暗光环境下拍摄体验
3.优化长焦、夜景等场景下拍摄效果，提升成像质量
4.优化相机稳定性和部分界面显示效果，提升使用体验
桌面和个性化
系统熄屏显示新增熄屏循迹导航功能，开启后，可在熄屏显示界面显示“地图”等部分应用循迹导航信息（设置 > 桌面和个性化 > 熄屏显示设置 > 熄屏循迹导航）
小艺
优化多模态基础大模型推理速度，进一步提升天气摘要、小艺帮接、文本润色等智能功能的使用体验（温馨提醒：由于涉及到大模型更新，本次更新包体积较大）
系统
1.优化部分游戏的帧率，提升游戏流畅性
2.优化部分第三方应用的使用体验
3.优化整机系统稳定性，让您的设备运行更稳定
系统扩展特性
对系统扩展特性进行同步更新，增强特性功能，提升用户体验。
需要注意的是，华为鸿蒙 HarmonyOS 系统常采取分批方式进行推送，未收到推送需继续等待。部分用户有快速升级的需求，可以通过“设置-软件更新-检查更新”尝试下载版本进行升级。