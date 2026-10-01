英伟达为 GTX 700-10 系显卡发布 582.78 安全更新，修复 114 个漏洞

IT之家 10 月 1 日消息，英伟达于当地时间 30 日推出 GeForce 安全更新驱动程序 582.78，适用于 Maxwell、Pascal 和 Volta 架构显卡，涵盖 GTX 700 系、GTX 900 系、GTX 10 系显卡及 Tesla V100、Titan V 等专业卡。

据IT之家了解，英伟达已经不会为上述显卡发布常规 Game Ready 驱动更新，但仍然会不时推出安全更新。该更新支持 Windows 10 和 Windows 11 操作系统，大小为 912.74 MB。

同时，该更新修复了显示驱动程序和 vGPU 的 114 个漏洞，其中大多数漏洞直接影响显卡驱动程序，包括 76 个高危漏洞和 37 个中危漏洞。

此外，此次驱动更新适用于 GeForce GTX 745、GTX 750 和 GTX 750 Ti 系列、GTX 950-GTX 980 Ti、GTX 1050-GTX 1080 Ti、GT 1030、GT 1010 等显卡；以及 TITAN V、TITAN Xp、TITAN X 和 GeForce GTX TITAN X 等专业显卡。

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