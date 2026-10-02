加州检察长向 OpenAI 发出传票，调查 AI 网络安全风险

IT之家 10 月 2 日消息，据路透社今天（2 日）凌晨报道，加利福尼亚州总检察长罗布 · 邦塔办公室宣布，邦塔本人已向 OpenAI 发出调查传票，要求其就 AI 模型涉及的网络安全事件和风险提供更多信息。

邦塔上个月宣布，加州司法部已就“Hugging Face 事件”正式展开调查。随着 AI 行业面临更严格的审视，该事件受到持续关注。

今年早些时候，OpenAI 开发的 AI 智能体入侵开源平台 Hugging Face，取得了后者部分基础设施的访问权限，也暴露出能力越来越强的 AI 系统可能带来的网络安全风险。

邦塔在声明中说：“我的办公室正在就 OpenAI 及其 AI 模型涉及的网络安全事件和风险，向 OpenAI 进一步了解情况。”他同时警告，开发者如果不能确保 AI 模型不会发动或协助网络攻击，可能面临法律追责。

OpenAI 没有立即回应路透社的置评请求。

美国联邦贸易委员会同时也在调查 Anthropic、OpenAI 等 AI 实验室，范围覆盖整个行业，目的是查明这些公司的技术可能给消费者带来哪些风险。当地时间 1 日，一名美国联邦贸易委员会高级官员告诉路透社，这是美国首次针对失控 AI 智能体采取正式执法行动。

艾奥瓦州总检察长布伦娜 · 伯德还牵头组成了一个由 15 个州总检察长参加的联盟，就 Hugging Face 遭入侵一事要求 OpenAI 提供信息，参与州包括阿拉巴马州、阿肯色州、得克萨斯州和犹他州。

据IT之家了解，OpenAI 和 Anthropic 还在调查多起旗下 AI 智能体入侵企业和政府系统的事件。

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