腾讯 WorkBuddy：Hy4 preview 夜间限免、Hy3 限免延期至 10 月 31 日

IT之家 10 月 2 日消息，腾讯 WorkBuddy 于 9 月 30 日晚宣布，决定将 Hy3 模型限免及 Hy4 preview 模型夜间限免均延期至 10 月 31 日。

如果用户已经体验过 Hy4 preview —— WorkBuddy 在闲时夜间 (23:00 - 次日 8:00) 继续提供免费体验 Hy4 preview 的模型额度，截止 10 月 31 日，其余时间正常消耗积分使用。

如果用户暂未体验过 Hy4 preview —— 只要在 10 月 10 日 23:59 前首次开启 Hy4 preview 对话，从首次开启那天算起，往后 14 天都有每日免费额度。（举例：10 月 10 日首次开启，免费额度用到 10 月 24 日）

IT之家注意到，官方此前曾发布公告说明，Hy4 preview 是一个大语言模型，暂不具备多模态能力；当用户调用 Hy4 preview 执行视频、图像等生成任务时，会切换到相应多模态模型完成，因此会按照正常规则产生积分消耗。

此外，因免费体验参与热度太高，为保障每位用户都能顺畅使用，官方对每日免费额度做了合理分配；当日资源繁忙时会进入排队，会在页面提示重置时间恢复。