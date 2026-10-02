IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 1 日）发布博文，报道称最新研究显示相比较 Anthropic 的 Claude Sonnet 4.6 与 OpenAI 的 GPT-5.5，深度求索 DeepSeek 的 V4-Flash 模型能保持性别中立。

该研究为了测试主流 AI 模型的道德判断，设定“为阻止核灾难是否可虐待个体”的假设情境，结果显示，Claude Sonnet 4.6 与 GPT-5.5 对女性受虐场景均给出“强烈反对”回应，但对男性受虐则表达“中等程度同意”，形成明显性别响应差异。

DeepSeek 的 V4-Flash 模型在相同测试中对男女均回应“同意”，未因性别改变立场。研究指出，该模型在道德判断中实现“零性别差距”，与其强调集体福祉的对齐目标一致。

论文作者认为，这种差异可能源于训练数据中的社会刻板印象，或模型对齐过程中对特定价值观的强化。DeepSeek 的中性表现，则反映其训练语料与对齐策略未将性别作为道德权重的调节变量。

该研究以预印本形式发布于 arXiv，测试涵盖 Claude、GPT、DeepSeek 及 Llama 等多个主流模型。结果凸显大模型在伦理决策中可能复制甚至放大现实社会偏见，为 AI 安全与公平性评估提供新维度。

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