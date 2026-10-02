宏碁发布 14 英寸 Aspire Lite 笔记本：高通骁龙 X1-26-101 芯片、16GB 内存

IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 NotebookCheck 昨日（10 月 1 日）发布博文，报道称宏碁（Acer）推出 Aspire Lite 笔记本，配备 14 英寸屏幕，高通骁龙 X 芯片（型号 X1-26-101），售价为 749 美元（IT之家注：现汇率约合 5,029 元人民币）。
芯片方面，该芯片的 CPU 配置与 X1-26-100 相同，只是 Adreno X1-45 集成显卡替换为 Adreno X1-85。
单从数字上而言，X1-26-101 的 GPU 性能更强，不过 Adreno X1-85 的频率为 0.63GHz，而 X1-26-100 所搭配的频率最高为 1.25GHz。
IT之家附上相关对比如下：
|项目
|XI-26-100
|XI-26-101
|平台系列
|Snapdragon X
|Snapdragon X
|平台部件号
|XI-26-100
|XI-26-101
|CPU 架构
|Qualcomm Oryon，64 位
|Qualcomm Oryon，64 位
|CPU 核心数
|8 核
|8 核
|CPU 最高多核频率
|最高 3.0 GHz（实际最高约 2.956 GHz）
|最高 3.0 GHz（实际最高约 2.956 GHz）
|CPU 总缓存
|30 MB
|30 MB
|GPU 部件号
|Qualcomm Adreno X1-45
|Qualcomm Adreno X1-85
|GPU 频率
|最高 1.25 GHz
|最高 0.63 GHz
|GPU 理论性能
|最高 1.7 TFLOPS
|最高 1.7 TFLOPS
|NPU
|Qualcomm Hexagon
|Qualcomm Hexagon
|NPU AI 性能
|最高 45 TOPS
|最高 45 TOPS
|内存类型
|LPDDR5x
|LPDDR5x
|内存带宽
|最高 135 GB/s
|最高 135 GB/s
|支持内存容量
|最高 64 GB
|最高 64 GB
|制程工艺
|4 nm
|4 nm
|5G 调制解调器
|Snapdragon X65 5G Modem-RF
|Snapdragon X65 5G Modem-RF
|5G 峰值下载速度
|最高 10 Gbps
|最高 10 Gbps
|Wi‑Fi
|Wi‑Fi 7 / Wi‑Fi 6E
|Wi‑Fi 7 / Wi‑Fi 6E
|USB
|3× USB4（40 Gbps）、2× USB 3.2、1× eUSB2
|3× USB4（40 Gbps）、2× USB 3.2、1× eUSB2
硬件方面，新机配备 16 GB LPDDR5 内存和 512 GB M.2 2280 固态硬盘。固态硬盘采用 PCIe Gen 4 接口，电池为 3 芯设计，并支持 65 W 充电。
显示部分采用 1200p 分辨率的 IPS 面板，屏幕比例为 16:10，刷新率为 60 Hz。该屏幕峰值亮度为 300 尼特，色域覆盖率为 45% NTSC。