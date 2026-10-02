首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>笔记本

宏碁发布 14 英寸 Aspire Lite 笔记本：高通骁龙 X1-26-101 芯片、16GB 内存

2026/10/2 12:34:59 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 NotebookCheck 昨日（10 月 1 日）发布博文，报道称宏碁（Acer）推出 Aspire Lite 笔记本，配备 14 英寸屏幕，高通骁龙 X 芯片（型号 X1-26-101），售价为 749 美元（IT之家注：现汇率约合 5,029 元人民币）

芯片方面，该芯片的 CPU 配置与 X1-26-100 相同，只是 Adreno X1-45 集成显卡替换为 Adreno X1-85。

单从数字上而言，X1-26-101 的 GPU 性能更强，不过 Adreno X1-85 的频率为 0.63GHz，而 X1-26-100 所搭配的频率最高为 1.25GHz。

IT之家附上相关对比如下：

项目XI-26-100XI-26-101
平台系列Snapdragon XSnapdragon X
平台部件号XI-26-100XI-26-101
CPU 架构Qualcomm Oryon，64 位Qualcomm Oryon，64 位
CPU 核心数8 核8 核
CPU 最高多核频率最高 3.0 GHz（实际最高约 2.956 GHz）最高 3.0 GHz（实际最高约 2.956 GHz）
CPU 总缓存30 MB30 MB
GPU 部件号Qualcomm Adreno X1-45Qualcomm Adreno X1-85
GPU 频率最高 1.25 GHz最高 0.63 GHz
GPU 理论性能最高 1.7 TFLOPS最高 1.7 TFLOPS
NPUQualcomm HexagonQualcomm Hexagon
NPU AI 性能最高 45 TOPS最高 45 TOPS
内存类型LPDDR5xLPDDR5x
内存带宽最高 135 GB/s最高 135 GB/s
支持内存容量最高 64 GB最高 64 GB
制程工艺4 nm4 nm
5G 调制解调器Snapdragon X65 5G Modem-RFSnapdragon X65 5G Modem-RF
5G 峰值下载速度最高 10 Gbps最高 10 Gbps
Wi‑FiWi‑Fi 7 / Wi‑Fi 6EWi‑Fi 7 / Wi‑Fi 6E
USB3× USB4（40 Gbps）、2× USB 3.2、1× eUSB23× USB4（40 Gbps）、2× USB 3.2、1× eUSB2

硬件方面，新机配备 16 GB LPDDR5 内存和 512 GB M.2 2280 固态硬盘。固态硬盘采用 PCIe Gen 4 接口，电池为 3 芯设计，并支持 65 W 充电。

显示部分采用 1200p 分辨率的 IPS 面板，屏幕比例为 16:10，刷新率为 60 Hz。该屏幕峰值亮度为 300 尼特，色域覆盖率为 45% NTSC。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：高通骁龙宏碁

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知