CDPR 发布《巫师 3：重制版》补丁，修复部分室内场景过暗等问题

IT之家 10 月 2 日消息，《巫师 3：重制版》本周早些时候上线后，CDPR 对光照效果的改动持续引发争议，部分玩家认为画面被调得过亮，甚至有些发白。

随后，CDPR 向 PlayStation 5、Xbox Series X|S 和 PC 端 Xbox Play Anywhere 版推送补丁，其中包括多项光照调整。

1 日下午，CDPR 在社交媒体上公布了《巫师 3》此次更新的主要内容：

修复 PC 端 Xbox Play Anywhere 版无法使用 DLSS 的问题

调整多处光照效果，包括修复部分室内场景过暗的问题

进行其他多项调整，使不同版本与 PC 版保持一致

重制版被指画面变亮或由多个因素共同造成，其中泛光设置被认为是主要原因之一。据悉，PC 版支持关闭泛光，主机版却不支持。此外，路径追踪和 HDR 等画面技术也会进一步放大这种现象。

CDPR 还称，团队在为 PC 版准备一个修复存档问题的热修复补丁，并继续调查玩家通过技术支持页面提交的问题，同时感谢玩家耐心等待并积极反馈。

《巫师 3：重制版》对原作进行了大幅翻新，除了深入升级视觉效果，还改进了大量动画，并对玩法和操作便利性进行了明显调整。

IT之家注：已经拥有任意版本《巫师 3：狂猎》的玩家均可免费升级。