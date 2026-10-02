摄影师 Zavitz 测试苹果 iPhone 18 Pro 人像模式，媲美专业相机

IT之家 10 月 2 日消息，摄影师 Lee Zavitz 于 9 月 30 日发布视频，通过对比认为苹果 iPhone 18 Pro 在拍摄人像模式上，表现接近专业相机水准。

IT之家查询公开资料，Lee Zavitz 是一位来自加拿大多伦多的摄影师、电影摄影师，其内容主要围绕人像摄影、视频拍摄、相机评测、镜头体验和后期调色展开，在 Instagram 和 YouTube 上都有较高活跃度。

本次参与对比的相机是索尼 A7RIV，搭配腾龙（Tamron）35–150mm f/2–2.8 Di III VXD 等镜头，测试结果显示，iPhone 18 Pro 的人像模式在多数场景下与专业相机表现接近。

iPhone 18 Pro 主摄像头更换为索尼 IMX 905 传感器，取代前三代使用的 IMX 903。传感器尺寸与 4800 万像素保持不变，但低光性能提升，最大光圈扩展至 f/1.48。

人像模式新增白平衡锁定功能，解决此前自动白平衡导致照片匹配困难的问题。" 照片风格 "（Photographic Styles）新增纹理控制选项，包括光晕与颗粒感。Zavitz 表示，添加颗粒感可消除人像模式的虚假感，让图像更自然。

测试显示，可变光圈从 f/1.4 切换至 f/4 后，背景虚化效果差异细微。f/4 产生的散景光斑更清晰、呈圆形。Zavitz 在 iPhone 上使用 f/4 拍摄，以匹配专业相机的 f/2.8 光圈，避免 iPhone 默认光圈导致背景虚化过度。

iPhone 18 Pro 在人像模式下肤色与纹理表现稳定，面部高光略有色调映射，头发分离自然且无过度锐化。2 倍变焦时像素从 2400 万降至 1200 万，细节损失明显；1 倍与 4 倍变焦保持清晰。

图源：视频截图