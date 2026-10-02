绿联推出彩色墨水屏手机壳：3.7 英寸面板，适配苹果 iPhone 17/18 Pro 及 Max 机型，278.8 元

IT之家 10 月 2 日消息，绿联现已在京东上架一款 Magic 彩色墨水屏手机壳，适用于苹果 iPhone 17/18 Pro 及 Max 机型，兼具机身防护与自定义图案显示功能，首发价 278.8 元。

系列手机壳产品提供磨砂黑、雾白色、酒红色三款配色，采用 TPU、PC 与超纤等材质制成，背部嵌入 3.7 英寸墨水屏模组，侧边配有金属拍照键与 NFC 按键。

官方强调，该手机壳配备的彩色墨水屏面板拥有黑、白、红、黄、蓝、绿六色显色颗粒，强光下画面依然清晰。用户可配合绿联 App 选择图库或自定义图片，经 20 秒上传和 20 秒刷图（合计 40 秒）即可完成画面更新。

图片传输过程使用 NFC 无源技术，仅在传图时由手机微量供电，静态显示 0 功耗，断电后图像可持久保留。长按右侧按键可断开壳体 NFC 天线，不影响手机日常刷卡与移动支付。

在防护规格上，壳体设有全包四角气囊结构以缓冲减震，边缘采用加高设计，高于屏幕约 1mm、高于镜头约 0.7mm，可减少日常平放或收纳时的刮花与磨损。

IT之家附产品参数：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。