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湖北智能家居国补范围扩大，机器人、数码相机、无人机、血压仪等可补贴 15%

2026/10/2 20:22:17 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 2 日消息，为贯彻落实《商务部等 8 部门关于加快“人工智能 + 消费”发展的实施意见》有关要求，进一步释放湖北省智能终端产品消费潜力，推动人工智能与消费深度融合，提升居民居家生活品质，湖北省对 2026 年消费品以旧换新新增品类补贴政策作出优化调整，新规自 2026 年 10 月 1 日起正式实施。

IT之家附智能家居补贴品类如下：

  • 智能清洁设备：含智能扫洗地机、智能擦窗机器人、智能清洁机器人

  • 智能服务机器人：含智能具身机器人、智能炒菜机器人、外骨骼机器人、陪伴类机器人 / 机器狗等

  • 智能耳机：含翻译耳机

  • 智能门锁：含智能猫眼

  • 智能厨电：含智能洗碗机、智能消毒柜、智能烤箱、智能电饭煲、智能微波炉、智能空气炸锅、智能料理机、智能咖啡机、智能破壁机、智能净水器、智能饮水机等

  • 智能吸油烟机：含智能燃气灶 / 集成灶

  • 智能马桶：含智能马桶盖

  • 数码相机：含运动相机、无人机等

  • 适老化产品：含血压仪、血糖仪等

  • 智能家具：含智能按摩椅、智能沙发、智能床、智能床垫

对个人消费者在参与商家购买补贴范围内产品，按产品扣除各环节优惠后最终销售价格的 15% 给予补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 1500 元。此外，数码和智能产品、家电依旧参与国补。

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关键词：以旧换新智能家居消费补贴智能家居国补

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