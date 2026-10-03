因内存等成本暴涨，英伟达标准版 Shield TV 停产、Pro 版涨价 50%

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 2 日）发布博文，报道称由于内存等相关组件成本上涨，英伟达宣布停止生产标准版 Shield TV，并将 Shield TV Pro 售价上调 100 美元至 299.99 美元（IT之家注：现汇率约合 671.4 元至 2,014 元人民币），增涨 50%。

英伟达官方声明称，包括 DRAM 在内的组件成本在整个行业范围内大幅上涨，因此不得不调整售价。此次调价自 10 月 2 日起生效，适用于全球市场。

此次调整标志着 Shield TV 产品线自 2015 年发布以来首次取消入门型号，而 Pro 版规格保持不变，仍采用 Tegra X1 SoC，集成 256 核 GPU，配备 3GB 内存与最高 16GB 存储空间。

设备支持 4K HDR 输出，兼容 Dolby Vision HDR 与 HDR10 标准，并搭载 AI 增强型超分技术，可将内容增强至 4K 60 FPS。

英伟达指出，DRAM 等内存组件成本上涨并非个案，而是整个 PC 与消费电子行业的普遍现象。摩根士丹利近期报告亦警示，DDR4 价格预计在第三季度上涨 50%，因内存厂商将产能优先分配给 HBM（高带宽内存），导致传统 DRAM 供应紧张。

尽管硬件未更新，英伟达仍持续扩充 GeForce Now 游戏库，新增多款 AAA 大作与独立游戏。Shield TV Pro 在游戏串流与媒体播放领域仍具较高用户黏性，尤其在 4K HDR 与 AI 超分功能上保持竞争力。