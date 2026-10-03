对抗苹果 iPhone Duo：曝三星 Galaxy Z Fold9 折叠手机目标厚度 3.9mm/7.9mm

IT之家 10 月 3 日消息，消息源 @kro_roe 于 10 月 1 日在 X 平台发布推文，爆料称三星为了增强和苹果 iPhone Duo 的竞争，为 Galaxy Z Fold9 设定了激进研发目标，该折叠手机在展开状态下厚度为 3.9 毫米，折叠状态下为 7.9 毫米。

IT之家查询公开资料，@kro_roe 在三星 / Exynos / 高通旗舰芯片与机型规划这一垂直领域，属于较活跃且被媒体频繁引用的爆料者，有一定信息渠道和业内关注度。目前 Android Headline 等多家海外媒体已采用该消息源内容跟进报道。

机型 折叠后厚度 展开后厚度 重量 三星 Galaxy Z Fold9（目标） 7.9 毫米 3.9 毫米 未公布 三星 Galaxy Z Fold8 9.7 毫米 4.5 毫米（不含相机凸起） 201 克 苹果 iPhone Duo 11.3 毫米 5.2 毫米 254 克

若达成 7.9 毫米的折叠厚度，Galaxy Z Fold 9 将较 Galaxy Z Fold 8 的 9.7 毫米减少 1.8 毫米。摄像头方面，爆料者称三星考虑在 Galaxy Z Fold 9 的内屏采用屏下摄像头（UDC）。其表示该方案“可能已经得到证实”，但未公布具体配置或量产细节。