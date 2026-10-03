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对抗苹果 iPhone Duo：曝三星 Galaxy Z Fold9 折叠手机目标厚度 3.9mm/7.9mm

2026/10/3 10:24:00 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 3 日消息，消息源 @kro_roe 于 10 月 1 日在 X 平台发布推文，爆料称三星为了增强和苹果 iPhone Duo 的竞争，为 Galaxy Z Fold9 设定了激进研发目标，该折叠手机在展开状态下厚度为 3.9 毫米，折叠状态下为 7.9 毫米。

IT之家查询公开资料，@kro_roe 在三星 / Exynos / 高通旗舰芯片与机型规划这一垂直领域，属于较活跃且被媒体频繁引用的爆料者，有一定信息渠道和业内关注度。目前 Android Headline 等多家海外媒体已采用该消息源内容跟进报道。

机型折叠后厚度展开后厚度重量
三星 Galaxy Z Fold9（目标）7.9 毫米3.9 毫米未公布
三星 Galaxy Z Fold89.7 毫米4.5 毫米（不含相机凸起）201 克
苹果 iPhone Duo11.3 毫米5.2 毫米254 克

若达成 7.9 毫米的折叠厚度，Galaxy Z Fold 9 将较 Galaxy Z Fold 8 的 9.7 毫米减少 1.8 毫米。摄像头方面，爆料者称三星考虑在 Galaxy Z Fold 9 的内屏采用屏下摄像头（UDC）。其表示该方案“可能已经得到证实”，但未公布具体配置或量产细节。

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关键词：Galaxy Z Fold9三星iPhone Duo苹果

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