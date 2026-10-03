特斯拉在美上线车辆充电中“紧急驶离”功能，但最高或对充电桩造成 2.5 万美元损失

IT之家 10 月 3 日消息，当地时间 1 日，特斯拉在美国上线推出“紧急驶离”功能。遇到危险时，即使车辆还插着超级充电枪，驾驶员也可以直接挂入 D 挡驶离。

特斯拉发布这项功能时就明确说明，紧急驶离“会损坏车辆和超级充电桩”，不过并未说明损失可能有多大。

据外媒 electrek 报道，直到一名车主追问车辆和充电桩会受到什么损坏、维修要花多少钱，特斯拉才给出了具体数字：该功能一旦启用，可能给超级充电桩造成最高 25,000 美元（IT之家注：现汇率约合 16.8 万元人民币）的损失，实际损失取决于充电桩的具体情况，车辆也必须在事后送修。

特斯拉提到，维修或涉及“电气和土建”，受损范围并不局限于车辆、充电枪或充电线缆本身。使用“紧急驶离”后必须把车辆送到服务中心检查充电口，检修费用则没有公布。

充电站现场也需要善后。一名车主注意到，特斯拉的演示视频中有液体从充电桩喷出，于是询问那是什么。特斯拉称，喷出的液体是线缆内的二醇类冷却液，并会在超级充电桩接受强制检修时一并清理。

商用超充站配置器显示，一座安装 8 个 V4 超充桩的站点，仅硬件就要 50 万美元（现汇率约合 335.7 万元人民币），平均每桩 62,500 美元（现汇率约合 42 万元人民币），未含安装费用。

多名车主追问：“如果驾驶员确实遇到紧急情况，只得使用“紧急驶离”，超充桩的维修费用是否仍要由驾驶员承担？”特斯拉没有回答。

其账号仍在同一讨论串中回答其他问题，包括确认“紧急驶离”支持 V2、V3 和 V4 超级充电桩，但不支持家用充电桩。

对于滥用功能是否会受罚，特斯拉给出了肯定答复。功能发布帖还称，故意滥用“将招致额外处罚”，具体处罚措施、何种情况会被认定为滥用暂时不得而知。