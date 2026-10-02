特斯拉持续推进 FSD 辅助驾驶在中国台湾地区落地，正进一步优化道路测试计划

IT之家 10 月 2 日消息，据台媒“经济日报”，特斯拉透露公司正在持续推进 FSD 监管版辅助驾驶系统在中国台湾地区市场落地的申请流程，公司已于近日召开的技术审查会议上提交道路测试计划架构，后续将根据审查意见进行相关准备工作。

销量方面，特斯拉表示，2026 年 9 月其在中国台湾地区市场新车挂牌量位居电动汽车品牌第一，2026 年累计挂牌量达到 18,632 辆，年销量排名升至所有汽车品牌第三。9 月台湾地区电动车市场中，特斯拉市占率达到 75.4%。

进入第四季度，特斯拉在台湾市场推出“0 首付轻松购”方案，Model 3 和 Model Y 两款车型均可选择零首付购车，或选择每月 9,999 新台币（IT之家注：现汇率约合 2,105 元人民币）的低月供方案。此外，相关购车方案还可叠加家用充电安装服务“满电出门套装”以及“车主推荐计划”。车主推荐亲友购车后可获得奖励积分，用于兑换超级充电里程、车辆配件和软件升级等，被推荐用户则可享受指定车型购车优惠。

关于 FSD 监管版辅助驾驶系统的最新进展，特斯拉表示，公司持续推进该功能在中国台湾地区落地的申请流程。根据新技术驾驶系统补充作业规定，特斯拉于今年 7 月中旬提交申请文件，并在 9 月期间与学者、专家及相关政府部门完成首轮技术审查会议，同时启动内部软件开发流程，并按照法规要求在实际道路上开展初期功能验证。

特斯拉表示，根据首轮技术审查会议提出的意见，公司已经进一步优化道路测试计划架构。测试路线除了覆盖法规要求的场景外，还将纳入从城市到乡村的多种交通环境，以验证 FSD 监管版在当地特有的机动车与摩托车混行以及当地交通规则环境下的适应能力。后续公司将持续保障当地车主权益，完善测试路线与场景规划，并推进 FSD 监管版辅助驾驶系统取得相关审核认可。