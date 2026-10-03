华为 HarmonyOS 7.0 小艺帮帮忙智能体功能调整，将不再支持后续新增的设备

IT之家 10 月 3 日消息，小艺帮帮忙智能体是 HarmonyOS 6.0 上推出的探索性智能体。华为官网显示，因业务调整，小艺帮帮忙智能体将不再支持后续新增的设备。

据悉，小艺帮帮忙智能体是一个专注于应用操控的智能体，支持操控更多的场景，可在智能体对话列表页中找到小艺帮帮忙智能体，也可以在广场中搜索小艺帮帮忙来体验使用。

对于原 HarmonyOS 6.0 期间支持的设备，小艺帮帮忙智能体还可继续使用，用户的个人技能和定时计划任务在升级到 HarmonyOS 7.0 后仍可继续使用。

对于不支持小艺帮帮忙智能体的设备，无法通过数据克隆将智能体、个人技能、定时计划任务克隆到不支持的设备中。

IT之家附原 HarmonyOS 6.0 期间支持设备：

Mate 80 全系列、Mate 70 全系列、Mate 60 全系列

Mate X7 全系列、Mate X6 全系列、Mate X5 全系列

Pura X 全系列、Pura X Max 全系列

Pura 90 全系列、Pura 80 全系列、Pura 70 全系列

Pocket 2 全系列

nova 16 全系列（不包括 nova 16 SE）、nova 15 全系列、nova 14 全系列（不包括 nova14 活力版）

畅享 90 Plus，畅享 90 Pro Max

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