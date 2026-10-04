Rockstar 联合创始人丹 · 豪瑟公布两款新作：开放世界喜剧与失控 AI 反乌托邦科幻游戏

IT之家 10 月 4 日消息，《GTA 6》将于下个月在全球发售，玩家对这款作品的期待已经达到顶峰。Rockstar Games 为这款即将面世的开放世界游戏设立了很高的目标，表示希望交出超出玩家预期的成果。

虽然绝大多数玩家都期待《GTA 6》能够成为一款高品质作品，但这部知名系列的新作将是系列当中第一部没有 Rockstar 联合创始人丹 · 豪瑟（Dan Houser）参与开发的游戏，他已于 2020 年离开了这家公司。而豪瑟本人的工作室眼下正在打造几个十分有意思的新项目，其中就包含一款和人工智能相关的作品。

IT之家注意到，在接受 Variety 采访时，Rockstar 联合创始人丹 · 豪瑟（Dan Houser）透露，自己旗下的媒体公司正在开发两款新游戏，其中一款的故事围绕一个产生自我意识之后开始失控的人工智能展开。豪瑟介绍，该项目属于反乌托邦科幻题材，剧情讲述一款电子游戏的开发过程出现严重差错，由此诞生了拥有自我意识的人工智能。

另一款作品同样是反乌托邦科幻题材，故事起因是一场彻底失控的游戏开发项目，之后出现了一个萌生自我意识并且脱离管控的人工智能。

这个人工智能是由两个彼此互相憎恶的人创造出来的，最终结果就是，它自身也开始憎恨自己。

豪瑟的娱乐工作室 Absurd Ventures 正在开发两款项目，另外一款新作则是开放世界喜剧游戏。

这位曾经参与 GTA 系列创作的开发者没有给出这款 AI 题材游戏的上线时间，不过他透露，那款开放世界游戏会在接下来的几个月之内对外亮相。按照豪瑟的说法，该项目会着重突出喜剧元素，同时深入刻画角色的记忆设定。

回想过去，Rockstar 的这位创始人曾经担任绝大多数 GTA 作品的首席编剧；如今他的团队当中还有拉兹洛 · 琼斯（Lazlow Jones）、迈克尔 · 昂斯沃思（Michael Unsworth）这些该系列的资深老员工助阵。