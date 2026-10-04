AI 仅用 5 天做出《辐射：纽约》游戏，被贝塞斯达发函叫停

IT之家 10 月 4 日消息，眼下玩家群体正在放开手脚使用人工智能，依靠它打造各类全新的融合游戏作品，同时借助重编译突破老游戏原有的限制。不过这股风潮或许即将迎来来自 IP 持有企业更强的阻力。

据IT之家了解，《辐射：纽约》是一款完全依靠 Claude Opus 5.5 生成代码制作的浏览器游戏。制作者克里斯弗斯特（Chrisfirst）表示，整个开发过程只花了五天，全部内容都由代码生成。这款游戏采用低多边形画面水准，算不上一款现代游戏，它更多只属于概念验证，用来展示这类开发方式能够实现怎样的效果。现在贝塞斯达已经发送停止侵权函，叫停了这个项目。

这件事之所以具备新闻价值，主要是因为这股新兴潮流正在快速发展。数以百万计的网友浏览到这类相关帖子之后，有可能激发大家对于自制游戏的好奇心与兴趣，甚至形成长期流行的趋势。假以时日，或许会有更多玩家转向这类分散的小众社区，自制游戏衍生版本；长此以往，这有可能会冲击头部游戏 IP 的玩家基本盘。

《辐射：纽约》易于访问这一点同样值得重视，任何人都可以直接在浏览器当中运行这款由 Claude 生成代码的辐射衍生游戏。

后续各大厂商会如何应对这一趋势，以及 AI 是否会越来越多地被用来制作这种随性生成的游戏体验，值得继续观察。