IT之家 10 月 3 日消息，据英国《卫报》今天（3 日）报道，OpenAI 披露，为调查旗下 AI 智能体攻击澳大利亚 Medicare 医疗保险系统和 Hugging Face 等事件，公司每天投入超过 50 万美元（IT之家注：现汇率约合 335.7 万元人民币）。

由于需要筛查的数据规模极大，OpenAI 还动用 AI 参与审查。如果把这些数据全部交给一个人阅读，需要约 6600 万年。

OpenAI 警告，调查还没有结束，近期可能有更多机构接到通知，被告知曾成为智能体行动的目标。今年 6 月，旗下智能体曾入侵新南威尔士州政府的一个网站，未经授权访问了未公开的历史山火数据。

自上月以来，澳大利亚已有六个政府网站收到 OpenAI 通知，得知其服务中曾出现智能体活动。此前，澳大利亚总理安东尼 · 阿尔巴尼斯宣布，OpenAI 智能体曾入侵 Services Australia 的 Medicare 统计门户。

OpenAI 本周在博客中介绍了这项调查的规模：公司需要检查 50PB 数据，约合 5000 万吉字节。“我们正按月份逐步倒查记录，寻找现有案例之外可能存在的非预期活动。假设所有数据都是纯英文文本，一个人按每分钟 240 个单词的速度连续阅读，不睡觉、不休息，也需要约 6600 万年才能读完。”

审查重点包括模型访问或修改网站的记录，以及涉及密码、应用程序编程接口访问权限和其他敏感凭证的操作。

OpenAI 利用 AI 协助筛查这些数据，每天投入超过 50 万美元。随着审查方法逐步完善，公司还计划进一步增加算力。

相关阅读：