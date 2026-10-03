如何用好 GPT-6 系列 AI 模型？OpenAI 放出指南，教你选模型、优化提示词等

IT之家 10 月 3 日消息，OpenAI 昨日（10 月 2 日）发布博文，分享了 GPT‑6 系列模型指南，介绍了诸多使用技巧，让用户控制时间和成本的同时，充分发挥 GPT‑6 系列 AI 模型能力。

官方介绍称：

GPT‑6 是我们迄今最先进的模型系列，提供多款模型供你选择，以适应不同类型的工作。 无论你是将想法转化为可运行的原型、开发并测试功能，还是编排跨代码仓库、数据库和外部 API 的多步骤工作流，本指南都会介绍如何选择 GPT‑6 模型、为其提供有效指令、管理长时间运行的任务，以及为投入生产做好准备。

在模型选择方面，OpenAI 公司推荐用户根据工作负载选择模型，不必默认用“最强”模型；简单任务用轻量模型通常更快、更便宜：

GPT‑6 Astra 适合需要最高智能水平、难度最大的推理工作。

GPT‑6.1 Sol⁠ 适合复杂编程、研究和计算机使用任务。

GPT‑6 Luna⁠适合大规模处理特定任务，以及目标明确的日常重复性工作，例如提取发票字段、对请求进行分类，或生成结构化摘要。

在提示词优化方面，OpenAI 公司认为用户与其写冗长步骤，不如先说清“我想要什么结果、给谁用、有什么不能改”。

OpenAI 推荐用户在输入提示词时，明确目标、受众、相关上下文、限制条件和“什么算完成”；说明模型可自行决定什么、何时需要征求你的意见。

在推理强度方面，OpenAI 认为用户日常问答不必追求最高推理强度；只有复杂分析、调试或深度研究才值得升级。

IT之家附上参考地址

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