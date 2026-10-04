《辐射 76》更新路线图公布：明年夏季将推乌鸦岩大型扩展

IT之家 10 月 4 日消息，《辐射 76》的开发团队贝塞斯达公布了这款游戏下一年度的更新规划，其中包含一次大型扩展内容，将会带领玩家重返《辐射 3》当中的乌鸦岩。这份全新的《辐射 76》更新路线图罗列了后续各个赛季的新增内容，直至 2027 年夏季推出乌鸦岩大型扩展。这一系列后续内容也将为整个《辐射》系列的未来发展做好铺垫，其中就包括《辐射 3》与《辐射：新维加斯》的重制版。

自 2018 年发售之后，很长一段时间里，《辐射 76》几乎是《辐射》系列仅存的主力游戏作品。虽然亚马逊 Prime 出品的《辐射》电视剧近几年收获了很高的热度，但并没有新的《辐射》游戏借着剧集的东风顺势推出。贝塞斯达已经确认开发《辐射 3》以及《辐射：新维加斯》的重制版；黑曜石娱乐也正在制作一款全新的《辐射》游戏，不过上述几款作品的发售时间目前都尚未公布。

贝塞斯达新发布的《辐射 76》路线图，列明了 2026 年剩余时间直至 2027 年上半年的各项主要内容更新。现阶段《辐射 76》正处于“Beware the Blood Moon”赛季，这条剧情线围绕一名外号“小刀杀手”的小个子行凶者展开。该赛季任务线的各个阶段内容计划在十月内陆续上线，最终的高潮是玩家与重生版小刀杀手 BOSS 展开战斗。

《辐射 76》2026 年末‑2027 年初更新路线：

世界宠物（World Pets）更新 ——2026 年冬季

藏身处（Hideouts）更新 ——2027 年春季

乌鸦岩（Raven Rock）更新 ——2027 年夏季

IT之家注意到，继小刀杀手相关赛季之后，《辐射 76》的下一个重大更新是世界宠物更新，阿巴拉契亚废土将迎来随身宠物玩法。这次更新之后，玩家可以带着营地宠物一同在整张游戏地图当中冒险。宠物跟随玩家外出游历之后自身等级将会得到提升；玩家还可以下达一系列全新指令，例如“待命”、“跟随”、“保护”，甚至是“攻击”。本次更新还会在天际谷地区开放悬赏任务，同时补充剧情，解释蓝岭商队为何被迫终止了该区域的业务。

2027 年春季，《辐射 76》将会借着“藏身处”更新进一步扩充悬赏系统。食尸鬼不再只提供小规模的悬赏目标，他会向玩家发布更多高报酬的大额委托，指引玩家前往危险程度更高的藏身处。这些藏身处属于副本玩法，既可以单人挑战，也支持多人合作；它相当于一道过渡内容，衔接游戏后期初级终局玩法与高难度突袭副本。

或许是《辐射 76》明年最令人期待的更新，本次扩展将会把《辐射 3》当中极具代表性的乌鸦岩作为全新地图区域加入游戏。乌鸦岩更新的故事属于《辐射 3》的前传，玩家可以见证英克雷势力在这片地区的各类活动，时间点远早于独行流浪者与该势力发生冲突的 200 年之前。虽然官方尚未给出正式确认，但坊间传闻认为，乌鸦岩更新之后，《辐射 3》重制版大概率就会在 2027 年下半年正式发售。照此来看，明年或许会是近十年当中《辐射》系列声势最为浩大的一年。