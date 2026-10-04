英伟达 RTX 5070 Ti 显存狂超 +5500MHz：带宽突破 1248 GB/s，游戏实测仅提升 5 帧

IT之家 10 月 4 日消息，据 Wccftech，Reddit 用户 u/Sad-Victory-8319 使用第三方工具 mVolt+ Extreme，将一块技嘉 GeForce RTX 5070 Ti 的 GDDR7 显存频率偏移量设为 +5500MHz，使显存等速率从默认的 28 Gbps 提升至 39 Gbps。

该卡配备 16GB GDDR7 三星显存和 256 bit 位宽，理论带宽由此从 896 GB/s 跃升至 1248 GB/s，提升约 39%，比 RTX 4090 的默认带宽高出超过 200 GB/s。

不过，在实际游戏性能方面，提升幅度远小于带宽数字的幅度。该用户报告称，在开启路径追踪的《赛博朋克 2077》中，每 +1000MHz 的显存偏移量大约带来 1 FPS 的提升，因此 +5500MHz 对应的帧率增益约为 5 FPS 左右。

据 OC3D 分析，RTX 5070 Ti 本身并非带宽瓶颈型显卡，其默认的 896 GB/s 带宽在多数游戏场景中已能充分供给 GPU 核心，因此额外带宽带来的收益有限。不过该用户在 Steel Nomad 合成基准测试中报告了约 20% 的性能提升。

实际上，包括 MSI Afterburner 在内的主流超频软件对 GDDR7 显存的偏移量上限普遍在 +3000MHz 左右，而 mVolt+ Extreme 专为绕过这一限制设计。

Wccftech 指出，该工具此前曾展示过在不进行分流改造的情况下，将 RTX 5090 的 TDP 解锁至 700W 的能力。不过该工具属于第三方非官方软件，超频行为本身也会带来硬件风险。

超频稳定性方面，该用户尝试 +6000MHz 偏移量时遭遇驱动崩溃并导致超频设置自动重置。同帖下还有另一位用户确认，其 RTX 5070 Ti 在 +5500MHz 下可稳定运行，但 +6000MHz 同样不稳定。

不同显卡的体质差异明显：有用户能达到 +5000MHz 以上，也有华硕 Prime RTX 5070 Ti 用户报告上限在 +4500MHz 附近。

据 Igor's Lab 分析，39 Gbps 并非 RTX 5070 Ti 的通用稳定工作值，而是一次经过验证的个体结果。IT之家注意到，早在 2026 年 3 月，巴西超频团队 Teclab 就曾在 RTX 5070 Ti 上实现超过 36 Gbps 的显存速率，此次 39 Gbps 进一步刷新了该卡的公开超频纪录。

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